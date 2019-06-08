В Самаре на набережной эвакуатор «в спешке» задел две машины Редкая авария произошла в ночь пятницы на субботу, с 7 на 8 июня, в Самаре. На Волжском проспекте, в районе ее пересечения Полевая эвакуатор задел две машины. В итоге одна из них оказалась вытолкнута за пределы проезжей части.



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