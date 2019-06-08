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11-летнюю девочку на велосипеде сбила иномарка в Отрадном
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8 июня 2019, 03:51
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В Самаре на набережной эвакуатор «в спешке» задел две машины
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8 июня 2019, 03:16
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Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области
В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. …
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7 июня 2019, 03:12
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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
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7 июня 2019, 01:45
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