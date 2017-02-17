18 февраля, в субботу, в 15:00 гостем программы «Стол заказов» «Русского радио в Самаре» будет известный певец Митя Фомин. Артист приезжает в Самару с концертом в рамках всероссийского тура "Звезды Русского радио". Митя в прямом эфире ответит на вопросы радиослушателей и разыграет билеты на свой вечерний концерт. Свои вопросы можно задать по телефону 341-100-3. Эффект присутствия в студии можно получить, если вы зайдете на сайт www.trkterra.ru, где работает онлайн-камера студии «Русского радио». Также на сайте телерадиокомпании «ТЕРРА» можно оставлять свои вопросы гостю. Вечером в 21:00 Митя Фомин выступит с концертом в ресторане «Макхолл».
Подробнее об интервью и концерте смотрите и читайте в понедельник на сайте www.trkterra.ru.
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"Русское радио" в Самаре разыгрывает билеты на концерт Мити Фомина
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