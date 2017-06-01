В первый день лета отмечается относительно новый праздник, появившийся в 2013 году - это Всемирный день родителей. Которых, как известно, не выбирают.
И тут, справедливости ради, хочется вспомнить народную мудрость: "От сумы и от тюрьмы не зарекайся". По данным ФСИН, ежегодно в России за колючей проволокой появляются на свет около 260–300 младенцев.
В Самарской области дом ребенка есть только в одной колонии. Сейчас там живут 35 детей. Матери большинства из них осуждены за хранение наркотиков, впрочем, есть и отбывающие наказание за убийство. Специальный репортаж об условиях содержания малышей в таких заведения и о том, какие плюсы видят некоторые женщины в беременности за решеткой, смотрите в программе "Новости. Самара" на телеканале ТЕРРА - РЕН ТВ в 18:45.
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