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«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские лагеря признали опасными для детей

Самарские лагеря признали опасными для детей

1 июня отмечается международный день защиты детей, и сегодня же, в первый день лета, открылись детские лагеря. Почти половина путевок, а это 13 тысяч из 25 000, уже раскуплена. И тут не обошлось без скандала. Оказалось, что из 53 действующих 

1 июня 2017, 11:47
Экономия на детях: В Госдуме собираются ограничить опеку

Экономия на детях: В Госдуме собираются ограничить опеку

Госдума РФ обсуждает законопроект, призванный ужесточить порядок оформления опекунства над сиротами. Задача - оградить детей от взрослых, которые наживаются на чужом горе и берут к себе подростков только ради льгот и социальных выплат. Они, к примеру, в Самарской области могут 

23 мая 2017, 07:31
Все в сад: 15 мая в Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах

Все в сад: 15 мая в Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах

По сведениям городского департамента образования, 15 мая стартует распределение мест в самарских детсадах. Оно будет осуществляться в автоматическом режиме.
Самарским родителям напоминают о необходимости до 13 мая проверить сведения о ребенке, указанные в заявлении о приеме в детский сад. Если 

12 мая 2017, 09:16
В России предложили ввести налог на малодетность

В России предложили ввести налог на малодетность

В России собираются давать дополнительные льготы многодетным семьям, а параллельно ввести налог на малодетность. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на документ, разработанный Институтом демографии и направленный президенту.
По сведениям издания, в законопроекте предлагается приравнять деятельность по воспитанию детей к 

10 мая 2017, 10:32
Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»

Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»

В России предложили выдавать освободившимся заключённым по 50 тысяч рублей для «обустройства жизни в переходный период». Это поможет избегать рецидивов в первые месяцы «нахождения на воле», аргументируют авторы инициативы из Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Сейчас от 50 до 80 процентов 

25 апреля 2017, 01:59
Российских заключенных будут отпускать на свидания?

Российских заключенных будут отпускать на свидания?

В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.

Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для 

21 апреля 2017, 03:16
В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО

В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО

Инициатором стал общественный совет при областном управлении уголовно-исполнительной системы. Более 50 офицеров вместе с женами и детьми провели выходные вместе. Мужчинам показали короткометражный сатирический фильм с комментариями киноведа Андрея Волкова. Для женщин провели мастер-класс по искусству ландшафтного дизайна и флористики. 

3 апреля 2017, 07:26
Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным

Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным

Начальник колонии незаконно поощрил 18 осуждённых. 7 преступников по его распоряжению получили  дополнительные длительные свидания с родными и друзьями, принимали от них посылки.
Прокуратура обратила внимание на то, что многие заключенные ранее были наказаны за нарушение режима колонии и ещё 

17 февраля 2017, 04:17
Суд продлил арест экс-главе ФСИН Реймеру на полгода

Суд продлил арест экс-главе ФСИН Реймеру на полгода

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении 2 миллиардов 700 миллионов рублей при закупке электронных браслетов. На скамье подсудимых - экс-директор ФСИН России Александр Реймер и его заместитель Николай Криволапов, а также директор ФГУП «ЦИТОС» Виктор Определенов. 

23 августа 2016, 07:01
Бывшего директора ФСИН России Александра Реймера отдали под суд

Бывшего директора ФСИН России Александра Реймера отдали под суд

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора ФСИН России и некогда начальника ГУВД Самарской области Александра Реймера. Соседи экс-чиновника по скамье подсудимых - директор ФГУП «ЦИТОС» Виктор Определенов и бывший заместитель Реймера - Николай Криволапов. По версии следствия, 
12 августа 2016, 08:56
Как попасть во ФСИН: 24 новых сотрудника приняли присягу

Как попасть во ФСИН: 24 новых сотрудника приняли присягу

Ряды региональной службы исполнения наказаний пополнили 24 новых сотрудника, которые прошли не только первоначальную подготовку на базе юридического института ФСИН России, но и жесткий профотбор - 4 человека на место. Их проверяли врачи и психологи. В этот вторник молодые люди 
26 июля 2016, 02:27
СМИ: СК завершил расследование дела против бывшего главы ФСИН Реймера

СМИ: СК завершил расследование дела против бывшего главы ФСИН Реймера

В громком деле экс-руководителя ФСИН Александра Реймера, до этого занимавшего пост главы различных силовых ведомств, в том числе УВД Оренбургской, а затем и ГУВД Самарской областей, появился откат в 140 млн. рублей. Согласно последним сообщениям, СКР закончил расследование. По версии 
25 февраля 2016, 09:51
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