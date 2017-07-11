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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены

Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены

Вечером в воскресенье, 9 июля, в Самарской области в результате ДТП погиб человек, еще трое пострадали. Трагедия произошла на территории Сызранского района. Примерно в 21:20 на трассе «Урал - Усинское - Пионерский» столкнулись автомобили «ВАЗ-21140» и «Шеви Нива».

По 
10 июля 2017, 03:17
Видео: в Самаре горят арбузы

Видео: в Самаре горят арбузы

В ночь на понедельник, 10 июля, под Самарой загорелась фура с арбузами. Фото и видео с места ЧП появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе М-5 в районе села Курумоч. Машину вместе с грузом практически полностью 
10 июля 2017, 01:35
Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на 
6 июля 2017, 12:31
Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

В Ульяновске молния ударила в деревянный дом. Это стало причиной пожара, сообщают региональные информагентства со ссылкой на МЧС.
Инцидент случился в Ленинском районе города. Вечером в Карлинской роще во время грозы произошло возгорание частного дачного строения.
На место происшествия оперативно 

5 июля 2017, 02:24
По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление

По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление

Оксана Никитина, гендиректор «Евразийской корпорации автовокзалов», которому принадлежит сгоревший в Татарстане автобус, выступила с официальным заявлением, передает Regnum. Такой шаг объяснили тем, что в средствах массовой информации появилось много противоречивых сведений. Семьям пострадавших обещают оказать любое содействие. Очевидцев просят 
5 июля 2017, 01:56
Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным

Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным

Самолет, разбившийся под Тольятти в минувшую пятницу, был собран из деревянных брусьев и фанеры, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. Осмотрев упавший самолет, эксперты пришли к выводу, что у летательного аппарата деревянный фюзеляж, такое летательное средство можно собрать самостоятельно 
5 июля 2017, 12:57
Начались задержания и обыски: к владельцу автобуса, в котором погибли люди, пришли силовики

Начались задержания и обыски: к владельцу автобуса, в котором погибли люди, пришли силовики

Задержали директора «Евразийской корпорации автовокзалов». Именно этой компании-перевозчику принадлежал пассажирский автобус, который попал в ДТП по дороге из Самары в Ижевск. В офисах компании следователи проводят выемку документов и изучают путевые листы. Водитель автобуса выжил, и сейчас ведется его допрос.
3 июля 2017, 01:02
Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане

Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане

Появилась информация о помощи, которую получат близкие самарцев, погибших в страшном ДТП в Татарстане 2 июля. Им выплатят по одному миллиону рублей. Деньги выделят из резервного фонда Самарской области по решению губернатора. Раненным в аварии заплатят по полмиллиона, заявили в 
3 июля 2017, 10:22
Крупный пожар на рынке в Управленческом: горели склад и торговый павильон

Крупный пожар на рынке в Управленческом: горели склад и торговый павильон

Сегодня, 2 июня, рано утром в Самаре случиался крупный пожар. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, на рынке в посёлке Управленческий загорелись склад и торговый павильон.
 
Тревожный вызов поступил в 4:43. О задымлении на рынке сообщили местные жители. 
2 июля 2017, 12:29
Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».

Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло 
28 июня 2017, 09:52
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