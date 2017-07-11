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Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены
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10 июля 2017, 03:17
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Видео: в Самаре горят арбузы
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10 июля 2017, 01:35
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Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»
После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на …
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6 июля 2017, 12:31
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Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом
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5 июля 2017, 02:24
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По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление
Оксана Никитина, гендиректор «Евразийской корпорации автовокзалов», которому принадлежит сгоревший в Татарстане автобус, выступила с официальным заявлением, передает Regnum. Такой шаг объяснили тем, что в средствах массовой информации появилось много противоречивых сведений. Семьям пострадавших обещают оказать любое содействие. Очевидцев просят …
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5 июля 2017, 01:56
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Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным
Самолет, разбившийся под Тольятти в минувшую пятницу, был собран из деревянных брусьев и фанеры, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. Осмотрев упавший самолет, эксперты пришли к выводу, что у летательного аппарата деревянный фюзеляж, такое летательное средство можно собрать самостоятельно …
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5 июля 2017, 12:57
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Начались задержания и обыски: к владельцу автобуса, в котором погибли люди, пришли силовики
Задержали директора «Евразийской корпорации автовокзалов». Именно этой компании-перевозчику принадлежал пассажирский автобус, который попал в ДТП по дороге из Самары в Ижевск. В офисах компании следователи проводят выемку документов и изучают путевые листы. Водитель автобуса выжил, и сейчас ведется его допрос.
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3 июля 2017, 01:02
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Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане
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3 июля 2017, 10:22
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Крупный пожар на рынке в Управленческом: горели склад и торговый павильон
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2 июля 2017, 12:29
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Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело
Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».
Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло …
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28 июня 2017, 09:52