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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары

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7 мая 2018, 01:53
Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая

Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая

В Самаре назвали новые сроки окончания работ по строительству скейт-парка в Струковском саду. Сейчас идут работы.  Напомним, в прошлом году Струковский сад закрыли на реконструкцию. Позже появилась информация, что от обустройства скейт-парка решили отказаться. Но затем чиновники сообщили, что подходящую 
25 апреля 2018, 04:51
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Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Самарец Николай Курлин сообщил об огромном провале плитки у Струковского сада, который сейчас закрыт на реконструкцию. Он опубликовал фото в «Твиттере».

«Плитку в Струкачах уже тестируют самарские черви», - прокомментировал автор сообщения.

«Выясним причину провала и устраним», - 
9 апреля 2018, 03:43
Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре в ближайшее время должны открыть новый скейт-парк. Эту тему сегодня обсуждали в городской думе.

«Скейт-парк в Струковском саду будет. Его оборудует специализированная организация из Санкт-Петербурга», - сообщили представители думы в «Твиттере».

Напомним, в прошлом году Струковский 
29 марта 2018, 03:13
В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка

В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка

В Самаре определили место для нового скейт-парка. Ожидалось, что площадку для скейтбордистов в Струковском саду откроют после реконструкции, однако несколько дней назад чиновники сообщили, что скейт-парка не будет, так как под местом его предполагаемого размещения проходят теплосети, а в 
16 января 2018, 11:12
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