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Фото в блогах: «В Самаре появились мотополисмены на BMW»
Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что на днях в Самаре обнаружил необычное пополнение в рядах дорожных полисменов МВД. Сотрудники полиции были на …
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8 мая 2018, 07:24
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Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»
Житель Самары Олег Павлов выложил в «Твиттер» фотографии, сделанные в районе пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе. Яму на дороге там просто заложили огромными бревнами.
«Просим вас произвести там хотя бы ямочный ремонт, – обращается автор к …
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8 мая 2018, 03:33
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В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»
Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской …
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8 мая 2018, 12:29
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Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»
Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».
«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет …
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7 мая 2018, 07:00
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Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары
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7 мая 2018, 01:53
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Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая
В Самаре назвали новые сроки окончания работ по строительству скейт-парка в Струковском саду. Сейчас идут работы. Напомним, в прошлом году Струковский сад закрыли на реконструкцию. Позже появилась информация, что от обустройства скейт-парка решили отказаться. Но затем чиновники сообщили, что подходящую …
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25 апреля 2018, 04:51
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Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре
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9 апреля 2018, 03:43
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Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары
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29 марта 2018, 03:13
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В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка
В Самаре определили место для нового скейт-парка. Ожидалось, что площадку для скейтбордистов в Струковском саду откроют после реконструкции, однако несколько дней назад чиновники сообщили, что скейт-парка не будет, так как под местом его предполагаемого размещения проходят теплосети, а в …
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16 января 2018, 11:12