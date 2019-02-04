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Материалы по теме:

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля

Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля

Стало известно, что трамваи снова пустят по Заводскому шоссе после апреля этого года. Движение планируется восстановить после того, как на шоссе завершится ремонт. Напомним, что трамваи не ходят в Юнгородок через Заводское шоссе с лета прошлого года. Маршруты № 2, 
4 февраля 2019, 05:22
В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области нашли трех подростков, которые сбежали из социального учреждения. Педагог рассказала, что 15-летний и двое 17-летних воспитанников спокойно играли в настольные игры, а затем ушли из комнаты в заведении. Воспитатель обнаружила, что они покинули здание через окно — 
4 февраля 2019, 04:11
25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

В ночь на понедельник, 4 февраля, пожарным пришлось тушить пламя в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 03:17, и по указанному адресу тут же выехали 25 человек, которые использовали 6 единиц техники. Оказалось, что на площади 50 
4 февраля 2019, 02:57
Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы

Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы

В Самаре осудили 27-летнюю женщину, которую обвиняли в торговле наркотиками. Она попала в поле зрения сотрудников ФСБ в прошлом году, когда к ним поступила информация о том, что в регионе действует канал по поставке запрещенных вещество в другие субъекты страны.

Подозреваемую 

4 февраля 2019, 12:03
Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

В Самаре на 8-й и 9-й просеках с сентября 2018 года начали стабильно фиксировать кражи. Полицейские по почерку преступлений поняли: «работает» один и тот же грабитель, передает ГУ МВД по Самарской области
 
«Злоумышленник действовал нагло, - сетуют полицейские. - 
2 февраля 2019, 03:08
Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Исчезновение и гибель жительницы Самарской области расследовали сотрудники полиции. В дежурную часть муниципального управления МВД России «Сызранское» обратились родственники 33-летней женщины. Они рассказали, что дама уже несколько дней не выходит с ними на связь. Но при разговоре с сожителем и 
31 января 2019, 12:21
Изъяли 9 «одноруких бандитов»: в Самаре прикрыли подпольный игорный клуб на Мориса Тореза

Изъяли 9 «одноруких бандитов»: в Самаре прикрыли подпольный игорный клуб на Мориса Тореза

В Самаре на улице Мориса Тореза, 137, закрыли еще один подпольный клуб. Игорное заведение обнаружили по сигналу от местных жителей. По словам депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, полицейские накрыли клуб с поличным, в помещении находилось 9 «одноруких бандитов». 
31 января 2019, 11:21
В Самарской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия

В Самарской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия

В январе УФСБ России по Самарской области совместно с подразделением Центрального аппарата ФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая была причастна к организации контрабандного канала доставки огнестрельного оружия и боеприпасов иностранного производства на территорию России из стран Евросоюза. Сейчас 
31 января 2019, 10:52
Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки

Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Сызранского района. Чиновника подозревают в получении взятки. По версии следствия, начальник отдела экологического контроля администрации Сызранского района Самарской области получил от некоего гражданина 25 тысяч рублей около торгового центра «Универмаг». Деньги 
30 января 2019, 08:54
«И как теперь быть?» В Безенчуке у беременной многодетной матери нашли пакет с марихуаной

«И как теперь быть?» В Безенчуке у беременной многодетной матери нашли пакет с марихуаной

У беременной многодетной жительницы посёлка Безенчук пакет со 130 граммами марихуаны, передает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина к уголовной ответственности ранее не привлекалась, она нигде не работает, воспитывает троих несовершеннолетних детей, в настоящее время беременна четвертым - на пятом месяце. 

19 января 2019, 04:10
В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в 
16 января 2019, 05:39
В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

Полицейским рассказали, что в частном доме на улице Авиационной произошло преступление. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, то нашли в одной из комнат тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, а под подозрение попала жена погибшего, ее задержали. Как 
14 января 2019, 05:21
Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб

Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб

В областной столице прикрыли еще один игорный салон. По версии следствия, в декабре прошлого года он работал в доме по улице Елизарова в Кировском районе.
 
- Там проводились незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, - сообщили 
11 января 2019, 10:05
Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области завел уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в отношении двух жителей Сызрани. В ноябре сотрудники спецслужб узнали, что житель Сызрани организовал канал поставки наркотиков, и 28 ноября его задержали при перевозке очередной 
25 декабря 2018, 01:04
У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.

По словам задержанного, он 
25 декабря 2018, 11:06
Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Уже в четверг, 13 декабря, будут подведены итоги конкурса по выбору нового главы Жигулевска. Пока на это кресло претендуют шесть кандидатов, прием документов завершился накануне. Напомним, что должность стала вакантной после отставки Владимира Классена, занимавшего ее с 2013 года. Свой 
12 декабря 2018, 01:16
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
112 наркопреступлений за год успел совершить парень из Самары

112 наркопреступлений за год успел совершить парень из Самары

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего молодого человека. Его обвиняют в 112 преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. В частности, в покушении на незаконный сбыт, торговлю запрещенными веществами, попытке «отмыть» деньги.

По версии следствия, мужчина организовал преступную 
17 июля 2018, 12:56
В насилии над дочерью подозревают жителя Жигулевска

В насилии над дочерью подозревают жителя Жигулевска

В Жигулевске в отношении местного жителя, безработного мужчины 1973 года рождения, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в насилии против собственной дочери. Девочке еще нет 18. Дело заведено по статье 156 УК РФ - «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По данным 

17 мая 2018, 11:14
Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного

Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного

Оперативники арестовали двух активных участников преступной группировки, которые организовали производство и сбыт крупных партий амфетамина.
Мужчины 1975 и 1985 г.р. задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято более четверти килограмма психотропного вещества, химические реагенты и оборудование, которые использовались для производства 

12 апреля 2017, 11:39
В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Накануне полицейские получили информацию о том, что предполагаемая злоумышленница должна передать покупателю наркотики. За женщиной начали 

13 октября 2016, 10:51
Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина

Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина

Таков итог двух спецопераций, проведенных за последний месяц. Любопытно, что оба раза дилеры прятали наркотик в пакетах из-под сока.
В первом случае на стационарном посту ДПС в Зеленовке был задержан ВАЗ 2112 под управлением 48-летнего Вадима Феофанова, который следовал в 
25 ноября 2015, 09:18
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