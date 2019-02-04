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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля
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4 февраля 2019, 05:22
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В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения
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4 февраля 2019, 04:11
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25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре
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4 февраля 2019, 02:57
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Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы
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4 февраля 2019, 12:03
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Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас
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2 февраля 2019, 03:08
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Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины
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31 января 2019, 12:21
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Изъяли 9 «одноруких бандитов»: в Самаре прикрыли подпольный игорный клуб на Мориса Тореза
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31 января 2019, 11:21
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В Самарской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия
В январе УФСБ России по Самарской области совместно с подразделением Центрального аппарата ФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая была причастна к организации контрабандного канала доставки огнестрельного оружия и боеприпасов иностранного производства на территорию России из стран Евросоюза. Сейчас …
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31 января 2019, 10:52
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Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки
В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Сызранского района. Чиновника подозревают в получении взятки. По версии следствия, начальник отдела экологического контроля администрации Сызранского района Самарской области получил от некоего гражданина 25 тысяч рублей около торгового центра «Универмаг». Деньги …
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30 января 2019, 08:54
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«И как теперь быть?» В Безенчуке у беременной многодетной матери нашли пакет с марихуаной
У беременной многодетной жительницы посёлка Безенчук пакет со 130 граммами марихуаны, передает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина к уголовной ответственности ранее не привлекалась, она нигде не работает, воспитывает троих несовершеннолетних детей, в настоящее время беременна четвертым - на пятом месяце. …
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19 января 2019, 04:10
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В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру
Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в …
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16 января 2019, 05:39
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В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого
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14 января 2019, 05:21
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Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб
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11 января 2019, 10:05
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Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область
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25 декабря 2018, 01:04
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У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков
Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.
По словам задержанного, он …
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25 декабря 2018, 11:06
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Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка
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12 декабря 2018, 01:16
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Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора
Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, …
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27 ноября 2018, 04:27
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Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
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29 августа 2018, 12:48
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112 наркопреступлений за год успел совершить парень из Самары
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего молодого человека. Его обвиняют в 112 преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. В частности, в покушении на незаконный сбыт, торговлю запрещенными веществами, попытке «отмыть» деньги.
По версии следствия, мужчина организовал преступную …
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17 июля 2018, 12:56
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В насилии над дочерью подозревают жителя Жигулевска
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17 мая 2018, 11:14
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Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного
Оперативники арестовали двух активных участников преступной группировки, которые организовали производство и сбыт крупных партий амфетамина.
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12 апреля 2017, 11:39
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В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто
В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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13 октября 2016, 10:51
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Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина
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25 ноября 2015, 09:18
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