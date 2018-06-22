К чемпионату мира по футболу в Самаре заработали мобильные пункты по защите прав потребителей. Там можно проконсультироваться по вопросам потребительского рынка и услуг.
Мобильные пункты размещены на двух точках приезда туристов в город: на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Курумоч».
Также, жителей и гостей города ждут на консультации в отдел защиты прав потребителей на улице Мориса Тореза, 155 и в консультационный центр для потребителей «Центра гигиены и эпидемиологии по Самарской области» на Митирева, 1.
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