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Материалы по теме:

Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Бельгии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 

5 июня 2018, 08:02
Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

В Самаре, в аэропорту Курумоч, появился прямой рейс в Новосибирск. Направление будет обслуживать авиакомпания S7. Пассажиры будут летать по маршруту Самара – Новосибирск на самолетах Embraer 170. В расписании – по два вылета в неделю. Из Самары – по субботам 

5 июня 2018, 04:20
К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары

К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары

В Самаре со вторника, 29 мая, на железнодорожном вокзале ввели новую схему передвижения пассажиров. Меры приняты в рамках усиления требований транспортной безопасности из-за ЧМ-2018 по футболу. Для досмотра каждого посетителя на объекте установили допоборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и 

29 мая 2018, 01:38
В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары

В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары

Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по 
24 мая 2018, 02:26
Акция «Фотографировать разрешается» стартовала на ж/д вокзале Самары

Акция «Фотографировать разрешается» стартовала на ж/д вокзале Самары

В Самаре железнодорожном вокзале стартовала акция «Фотографировать разрешается». Там, где пассажирам можно делать фото для личного пользования, без получения спецразрешения, размещены соответствующие стикеры. Менее чем через месяц в столице губернии начнется чемпионат мира по футболу, и вокзалу предстоит принять множество 

23 мая 2018, 07:01
В блогах: «Ж/д вокзал накрыло информатизацией!»

В блогах: «Ж/д вокзал накрыло информатизацией!»

Блогер Ольга Потапова рассказала, что самарский "ж/д вокзал накрыло информатизацией"! "Теперь тут все как в банке: нужно сначала взять талон, а потом смотреть на табло и слушать голосовой вызов. Кстати, мне понравилось! В момент получения мною талона вызывали семьсот 
15 мая 2018, 07:00
Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Каждый год в Самарской области выявляют более трех тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2017 году пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Самарской области превысила один процент. Специалисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. С начала наблюдения 
14 мая 2018, 10:17
Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 
11 мая 2018, 03:57
Спортзал в ДК «Авангард» закрыли на три месяца в Сызрани

Спортзал в ДК «Авангард» закрыли на три месяца в Сызрани

Роспотребнадзор провел проверку в сызранском доме культуры «Авангард». Сотрудники ведомства выявили там целый набор различных нарушений.  Стены и потолок там треснули и вода капала на пол и маты. Сам пол имел повреждения. Облупились стены. В помещении давным-давно даже не проводили 
10 мая 2018, 02:34
В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.

Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное 
3 мая 2018, 09:13
Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч

Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч

Приволжское следственное управление на транспорте  СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии 

16 апреля 2018, 04:32
Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада

Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада

Самарский Роспотребнадзор отреагировал на панические вирусные видеоролики, которые в последнее время стали активно распространять по социальным сетям. Речь идет о видео, где поджигаются плитки шоколада - многие из них не плавятся, а с треском горят, из чего авторы роликов делают 

6 апреля 2018, 01:31
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