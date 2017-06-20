Такси в Москве за три года подешевело на треть Цена поездок на такси в российской столице с 2014 года снизилась на 30%. Об этом сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов.

В 2016 году средний чек за поездку составлял около 500 рублей, в 2015 году - 650, в 2014 – …