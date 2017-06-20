Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело в отношении операторов мобильной связи, пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву. Поводом стал возможный синхронный отказ компаний от безлимитных тарифов. В надзорное ведомство стали поступать жалобы от абонентов, которые заметили, что операторы практически одновременно пошли на такой шаг. ФАС посчитала ситуацию, с учетом растущего мобильного интернет-трафика, подозрительной. При этом сами операторы уверяют, что вынуждены были отказываться от безлимитных тарифов из-за растущей нагрузки на сеть.
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ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить административное дело против LG по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом заявил замруководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.
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Федеральная Антимонопольная Служба признала нарушившими закон о защите конкуренции и ограничившими доступ на рынок - Губернатора Николая Меркушкина, региональное министерство энергетики и ЖКХ, «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом "ТЕРРЕ" сообщили в ведомстве. Сотрудники ФАС провели проверку после жалобы …
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Составлен рейтинг стран с лучшим мобильным Интернетом
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18 августа 2016, 03:03
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