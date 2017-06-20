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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Материалы по теме:

ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить административное дело против LG по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом заявил замруководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.
Как отмечается, соответствующее решение примут в скором времени. 

18 мая 2017, 03:24
ФАС вынесла решение по делу о газовом сговоре

ФАС вынесла решение по делу о газовом сговоре

Федеральная Антимонопольная Служба признала нарушившими закон о защите конкуренции и ограничившими доступ на рынок - Губернатора Николая Меркушкина, региональное министерство энергетики и ЖКХ, «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом "ТЕРРЕ" сообщили в ведомстве. Сотрудники ФАС провели проверку после жалобы 

10 мая 2017, 06:48
30 миллионов за антиконкурентные соглашения: последствия скандала в областном минздраве

30 миллионов за антиконкурентные соглашения: последствия скандала в областном минздраве

Самарское управление Федеральной антимопольной службы выписало один из крупнейших штрафов в истории регионального рынка. Ведомство признало фирмы «Современные медицинские технологии» и «Медсимвол» виновными в совершении административных правонарушений и назначило им наказание в размер 26,3 млн и 4,2 млн рублей соответственно. 
24 апреля 2017, 04:56
ФАС отказалась от введения в России минимальной цены на пиво

ФАС отказалась от введения в России минимальной цены на пиво

В Федеральной антимонопольной службе не станут утверждать минимальную цену на пиво и пивные напитки. Ведомство подготовило итоговый доклад о положении дел с конкуренцией за прошлый год.
Напомним, как ранее отмечали эксперты службы, отсутствие минимальной цены на данный вид алкогольной продукции 

19 апреля 2017, 09:52
Коммунальщики требуют платить больше, чем показывают счетчики

Коммунальщики требуют платить больше, чем показывают счетчики

Для собственников жилья вводится плата за водоотведение при содержании общедомового имущества.
Показания приборов учета хотят сделать основой для расчета платы за содержание общего имущества многоквартирных домов. Только если счетчиков нет, начнут применять региональные нормативы потребления ресурсов. 12 апреля Госдума в 

11 апреля 2017, 12:12
ФАС одобрила повышение тарифов «Почты России»

ФАС одобрила повышение тарифов «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба России одобрила повышение тарифов на пересылку корреспонденции «Почты России». По результатам проведенных расчетов ведомство предложило увеличить стоимость доставки открыток, писем, бандеролей на 13 с половиной процентов. Такая информация содержится пояснительной записке к приказу, размещенному на федеральном портале 

9 марта 2017, 01:05
Такси в Москве за три года подешевело на треть

Такси в Москве за три года подешевело на треть

Цена поездок на такси в российской столице с 2014 года снизилась на 30%. Об этом сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов.
В 2016 году средний чек за поездку составлял около 500 рублей, в 2015 году - 650, в 2014 – 

2 февраля 2017, 03:10
В городских банях Самары введут новые тарифы

В городских банях Самары введут новые тарифы

Мэрия Самары установила новые тарифы на помывку в об­щих отделениях муниципальных бань. Действовать они начнут с 1 марта этого года. Цена билета увеличится и составит 210 рублей. Ветераны Великой Отечест­венной войны, инвалиды пер­вой и второй группы, пенсионе­ры, многодетные семьи, сироты 

1 февраля 2017, 12:05
Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Мобильный оператор Yota объявил о полном отказе от безлимитного интернета и введении новых тарифных пакетов  интернет-трафика с 25 января 2017 года. 80% абонентов используют в месяц не более 5 ГБ интернет-трафика, отметил генеральный директор компании Владимир Добрынин. В связи с этим 

22 декабря 2016, 04:56
Россияне тратят в среднем 500 рублей в месяц на мобильный Интернет

Россияне тратят в среднем 500 рублей в месяц на мобильный Интернет

Больше 60 процентов респондентов тратят на мобильный интернет в среднем от 300 до 600 рублей. И примерно такая же часть опрошенных считает эти цены высокими. Что касается скорости передачи данных, то ею довольны две трети пользователей.
Опрос россиян проводила компания 

31 октября 2016, 11:31
Составлен рейтинг стран с лучшим мобильным Интернетом

Составлен рейтинг стран с лучшим мобильным Интернетом

Эксперты английской компании OpenSignal составили перечень стран с наиболее скоростным мобильным Интернетом. Российская Федерация в рейтинге оказалась на 50-м месте со средним показателем скорости в сетях 3G и LTE 8,35 мегабит в секунду.
Первую позицию в списке заняла Южная Корея, 

18 августа 2016, 03:03
Мобильный Интернет правительству Самарской области предоставит

Мобильный Интернет правительству Самарской области предоставит "ВымпелКом"

Компания "ВымпелКом", известная под брендом "Билайн", выиграла тендер на предоставление услуг мобильного Интернета для департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области. В течение года госслужащие смогут следить за информацией в Сети со своих мобильных устройств. Кроме того, оператор обеспечит 

6 февраля 2015, 05:36
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