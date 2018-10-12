У Самары появился новый город-партнер. Им стал Могилев. Документы о сотрудничестве были подписаны 11 октября в рамках V Форума регионов России и Белоруссии, Взаимодействие будет идти в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
«Уверена, это соглашение будет способствовать укреплению наших взаимоотношений. Мы очень ценим то, что наша давняя дружба выражается в том числе в экономическом и промышленном взаимовыгодном сотрудничестве. Мы готовы к работе и открыты новым предложениям», - отметила глава Самары Елена Лапушкина.
Остается добавить, что Могилев стал для Самары 26-м городом-партнером.
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