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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной 

29 августа 2018, 03:16
Вечерние новости на

Вечерние новости на "ТЕРРЕ": основные темы

В 18:45 начнется вечерний выпуск новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Информационную картину уходящего дня представит ведущий Сергей Сергеев. Основные темы:

- Оставили под стражей на два месяца. Подозреваемому в покушении на коммерческий подкуп врио гендиректора регионального фонда капремонта Михаилу 
2 августа 2018, 06:42
Дневной выпуск программы

Дневной выпуск программы "Новости Самара" на телеканале "ТЕРРА": основные темы

В 12:30 на телеканале «ТЕРРА» выходит очередной выпуск программы «Новости Самара». Вот главные темы, о которых расскажет ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты:

- Новый коррупционный скандал в Самаре. Задержан директор фонда капремонта Михаил Архипов.

- В Самаре 
2 августа 2018, 12:28
Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы 
31 июля 2018, 12:22
Пенсионер едва не погиб при взрыве газа на Садовой

Пенсионер едва не погиб при взрыве газа на Садовой

15 человек не могут попасть домой.
28 апреля 2018, 01:51
Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила 

23 апреля 2018, 12:38
Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре

Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре

В Самаре глава города Елена Лапушкина подписала постановление о закрытии двух кладбищ – «Яблонька» в Кировском районе и «Кряжское» около Уральского шоссе. Свободных мест на этих кладбищах не осталось. Возможны будут только семейные подзахоронения – близких родственников или супругов в 

18 апреля 2018, 01:48
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