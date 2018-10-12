Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре В Самаре глава города Елена Лапушкина подписала постановление о закрытии двух кладбищ – «Яблонька» в Кировском районе и «Кряжское» около Уральского шоссе. Свободных мест на этих кладбищах не осталось. Возможны будут только семейные подзахоронения – близких родственников или супругов в …