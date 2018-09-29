|
В Самаре груженая фура врезалась в жилой дом, есть фото
|
12 ноября 2016, 02:10
|
В Ярославле машина с самарскими номерами протаранила остановку, пострадала женщина (есть фото)
Сегодня, 3 сентября, в Ярославле рядом с 9-й горбольницей водитель иномарки с самарскими номерами протаранил автобусную остановку, пишет progorod76.ru
Автомобилист не пострадал, однако жительница Ярославля, ожидавшая транспорт, была госпитализирована в больницу. На место аварии выезжали сотрудники полиции и …
|
3 сентября 2016, 06:18
|
В Самаре от жары «скрючило» автобусную остановку, есть фото
|
20 августа 2016, 06:07
|
Остановку «Ипподром» в Самаре хотят переименовать в «Благовещенский храм»
С таким предложением на очередном заседании топонимической комиссии в администрации Самары выступили представители духовенства. Сейчас на территории у кольца Московского шоссе и проспекта Кирова, где в прошлом был расположен самарский ипподром, находится Благовещенский храм. Остановка общественного транспорта до сих пор …
|
15 июня 2015, 09:52