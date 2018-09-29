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В Самаре груженая фура врезалась в жилой дом, есть фото

В Самаре груженая фура врезалась в жилой дом, есть фото

Сегодня, 12 ноября, на Красной Глинке в Самаре произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщают в паблике «ДТП163» соцсети «ВКонтакте»
 
По словам очевидцев, происшествие случилось возле дома ЭМО, на Красноглинском шоссе. Водитель большегруза ДАФ не справился с управлением 
12 ноября 2016, 02:10
В Ярославле машина с самарскими номерами протаранила остановку, пострадала женщина (есть фото)

В Ярославле машина с самарскими номерами протаранила остановку, пострадала женщина (есть фото)

Сегодня, 3 сентября, в Ярославле рядом с 9-й горбольницей водитель иномарки с самарскими номерами протаранил автобусную остановку, пишет progorod76.ru

Автомобилист не пострадал, однако жительница Ярославля, ожидавшая транспорт, была госпитализирована в больницу. На место аварии выезжали сотрудники полиции и 
3 сентября 2016, 06:18
В Самаре от жары «скрючило» автобусную остановку, есть фото

В Самаре от жары «скрючило» автобусную остановку, есть фото

В Самаре от жары «скрючивает» даже автобусные остановки. Свидетелем необычной ситуации стал один из жителей города.

«Жара. Не выдерживают даже остановки. Одну из таких на Сов. Армии просто порвало на части. Пластик мягкий, как бумага. Остановка - свежак. Всего 
20 августа 2016, 06:07
Остановку «Ипподром» в Самаре хотят переименовать в «Благовещенский храм»

Остановку «Ипподром» в Самаре хотят переименовать в «Благовещенский храм»

С таким предложением на очередном заседании топонимической комиссии в администрации Самары выступили представители духовенства. Сейчас на территории у кольца Московского шоссе и проспекта Кирова, где в прошлом был расположен самарский ипподром, находится Благовещенский храм. Остановка общественного транспорта до сих пор 
15 июня 2015, 09:52
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