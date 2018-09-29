В Ярославле машина с самарскими номерами протаранила остановку, пострадала женщина (есть фото) пишет progorod76.ru



Автомобилист не пострадал, однако жительница Ярославля, ожидавшая транспорт, была госпитализирована в больницу. На место аварии выезжали сотрудники полиции и … Сегодня, 3 сентября, в Ярославле рядом с 9-й горбольницей водитель иномарки с самарскими номерами протаранил автобусную остановку,Автомобилист не пострадал, однако жительница Ярославля, ожидавшая транспорт, была госпитализирована в больницу. На место аварии выезжали сотрудники полиции и