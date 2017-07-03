Метеорологическое лето в этом году в Самарской области наступило позже на 2-3 недели. Июньская погода практически ничем не отличалась от майской. Средняя температура воздуха составляла 16 градусов. Выпало 125 мм осадков, что превышает норму больше чем в 2 раза. И это рекорд - июнь 2017 года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Синоптики обещают, что июль будет гораздо более комфортным. Днем ожидается от 21 до 29 градусов, ночью - от 13 до 19-ти. А вот дожди пока не прекратятся.
Людмила Анурова, начальник Самарского гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС»:
- Облачность опять передвигается к нам... Аналогичная картинка мая и июня месяца. Все время по северу образуются циклоны. Один уходит, другой появляется.
До 4 июля будет периодически идти дождь, а местами даже град. Затем 5 - 6 безоблачная погода. Начиная 7 числа - вновь грозы. Поэтому самарцам рекомендуют ловить момент и наслаждаться каждым солнечным днем.
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