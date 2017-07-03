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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

В МЧС сообщили о новом штормовом предупреждении в Самарской области. В пятницу, 30 июня, с 19 часов и в течение суток в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Такая 

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Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные

Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные

Самарские синоптики опубликовали прогноз на ближайшие выходные. По сообщению Приволжского УГМС, в регион после небольшой передышки снова вернутся дожди. Правда, кратковременные. Хотя возможны грозы, во время них порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду. Вместе с тем погода будет 

30 июня 2017, 09:39
Попутный ветер: Рекордный рост промпроизводства в РФ объяснили холодной погодой

Попутный ветер: Рекордный рост промпроизводства в РФ объяснили холодной погодой

Аномально низкая температура в мае в Российской Федерации повлияла на рекордный рост промышленного производства. Об этом идет речь в подготовленном Минэкономразвития мониторинге положения дел в секторах отечественной экономики.
В мае индекс промпроизводства увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним 

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Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

В среду, 28 июня, в Самаре снова испортится погода. МЧС распространило штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», завтра в большинстве районов Самарской области ожидается кратковременный дождь, гроза, днём возможен град. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду. 
27 июня 2017, 01:03
Когда в Самаре наступит настоящее лето?

Когда в Самаре наступит настоящее лето?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на последнюю декаду июня. Согласно сообщению Приволжского УГМС, в конце месяца на Средней Волге ожидается повышение температуры воздуха.

Фронтальные разделы очередного циклонического вихря, перемещающегося по северным широтам, должны достигнуть берегов Волги во вторник, 27 июня. Вновь 

27 июня 2017, 11:15
Кто портит погоду в Самаре?

Кто портит погоду в Самаре?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Приволжского УГМС, воздух в регионе прогрелся почти до 30 градусов по Цельсию. Но погоду продолжат портить дожди и сильный ветер. Во вторник и среду ожидается до +29 градусов, при 
26 июня 2017, 09:54
Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

В Самарской области в ближайшее время начнется гроза, которая, по прогнозу, может продлиться до конца дня. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Непогода ожидается в Тольятти и на территории Ставропольского района. Мэрия Автограда распространила штормовое предупреждение.  

При сильном ветре 

16 июня 2017, 03:41
Самый мокрый день: в Самаре дождь побил рекорд 39-летней давности

Самый мокрый день: в Самаре дождь побил рекорд 39-летней давности

12 июня синоптики зарегистрировали абсолютный максимум осадков в Самаре. Дождь лил всю ночь, выпало 16,3 миллиметра осадков. Таким образом, побит рекорд 39-летний давности (16 мм).

«До конца рабочей недели главным дирижёром погоды будет циклонический вихрь, смещающийся с Балтийского моря вглубь Европы. 

13 июня 2017, 09:37
В Самаре будет теплее, но сыро

В Самаре будет теплее, но сыро

Синоптики прогнозируют потепление на территории Самарской области. По данным сайта ФГБУ «Приволжское УГМС», уже во вторник, 6 июня, в дневное время температура воздуха может повыситься до +22 градусов по Цельсию. Правда, возможны кратковременные дожди, местами гроза.

«С распространением на Среднее Поволжье 

5 июня 2017, 02:17
В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

Жители Куйбышевского района сообщили, что после дождя подвалы и первые этажи некоторых домов оказались затоплены. В Интернете появилось фото с места происшествия. В частности, на потоп пожаловались жильцы дома №76 на Пугачевском тракте. Они не могли выйти из дома, не 
5 июня 2017, 11:34
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

На сегодня в Самарской области, так же как еще в двух десятках регионов Центрального и Приволжского округов, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погоды, местами дождь, гроза и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям 

1 июня 2017, 11:16
В Самаре снова объявлено штормовое предупреждение

В Самаре снова объявлено штормовое предупреждение

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре. Объявлено штормовое предупреждение. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в первый день лета, 1 июня, в городе и по области в дневное время ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Возможно усиление ветра до 20 
31 мая 2017, 02:53
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