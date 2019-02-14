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В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар
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14 февраля 2019, 12:37
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В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана
В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор …
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14 февраля 2019, 12:14
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Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях
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14 февраля 2019, 11:45
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В Самаре построят лыжероллерную трассу
В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».
В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки …
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14 февраля 2019, 10:34
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Ночью в Самарской области обещают мороз до -25
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11 февраля 2019, 04:23
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В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик
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8 февраля 2019, 02:52
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В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5
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8 февраля 2019, 09:21
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В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада
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7 февраля 2019, 10:23
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Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти
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7 февраля 2019, 04:43
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Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с
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6 февраля 2019, 05:09
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Самарцев ждут жаркие выходные
На погоду в Самарской области влияет обширный антициклон. К выходным облачные поля постепенно рассеются, воздушная масса будет прогреваться и температура воздуха повысится.
«Кратковременные дожди в отдельных районах ожидаются лишь в конце рабочей недели», - говорится в сообщении Приволжского УГМС.
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3 августа 2018, 10:24
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Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области
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11 июля 2018, 03:30
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Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области
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9 июля 2018, 11:32
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