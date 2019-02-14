1
09
30
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных в Самарской области заключат брак 35 пар. Все регистрации пройдут под девизом «Место для счастья – здесь, время для счастья – вся жизнь!», сообщили в Управлении ЗАГС Самарской области. Интересно, что молодожены из 
14 февраля 2019, 12:37
В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор 
14 февраля 2019, 12:14
Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

В Октябрьске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего парня, которого обвиняли в убийстве. Во время судебного процесса мужчина рассказал, что в декабре 2017 года он ударил 35-летнего приятеля - тот провинился, рассказав при спящих детях анекдот. Пострадавший пошел в 
14 февраля 2019, 11:45
В Самаре построят лыжероллерную трассу

В Самаре построят лыжероллерную трассу

В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».

В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки 

14 февраля 2019, 10:34
Ночью в Самарской области обещают мороз до -25

Ночью в Самарской области обещают мороз до -25

На этой неделе самарцам не стоит ждать снегопада - к концу выходных на смену снежным атлантическим циклонам и фронтальным разделам из районов Украины в сторону Южного Урала перемещается антициклон. По прогнозу синоптиков, ветер стихнет, атмосферное давление будет расти, облаков тоже 
11 февраля 2019, 04:23
В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В четверг, 7 февраля, в Самарской области произошло столкновение легковушки и грузовика. В 19:20 в условиях снегопада 44-летний водитель «Лада Ларгус» ехал со стороны областной столицы в направлении Москвы. Он не сумел справиться с управлением, и его машина врезалась в 
8 февраля 2019, 02:52
В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

Движение грузовиков по федеральной трассе М-5 на участке между Тольятти и Сызранью восстановлено. Ограничение для большегрузов и автомобилей было снято в 23:00 7 февраля на участке с 890 по 976 км автомобильной трассы, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Напомним, что накануне в 
8 февраля 2019, 09:21
В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В четверг, 7 февраля, региональное ГУ МЧС предупредило жителей области, что в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах с 97 по 129 км трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение всех транспортных средств. Ограничение планируется снять в 09:00 8 февраля, но все 
7 февраля 2019, 10:23
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

В ближайшие сутки в Самарской области синоптики обещают ухудшение погоды: ожидаются порывы ветра до 20 м/с. С вечера среды, 6 февраля, до 19:00 7 февраля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 
6 февраля 2019, 05:09
Самарцев ждут жаркие выходные

Самарцев ждут жаркие выходные

На погоду в Самарской области влияет обширный антициклон. К выходным облачные поля постепенно рассеются, воздушная масса будет прогреваться и температура воздуха повысится.
 
«Кратковременные дожди в отдельных районах ожидаются лишь в конце рабочей недели», - говорится в сообщении Приволжского УГМС.
 
На выходных 
3 августа 2018, 10:24
Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области

Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области

На этой неделе Самарская область оказалась под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами. Из-за этого в отдельных районах пройдут грозовые дожди с порывистым ветром, но температура воздуха будет обычной для этого времени года.

В ночь на четверг, 12 июля, 
11 июля 2018, 03:30
Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

На ближайшие несколько дней самарцы получат передышку от изнуряющей жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней. Как сообщают синоптики, столбики термометров пока не будут подниматься выше отметки в 30 градусов.

В понедельник, 9 июля воздух прогреется до 
9 июля 2018, 11:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх