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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35
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Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова
Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.
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14 декабря 2018, 01:38
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В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»
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14 декабря 2018, 12:58
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До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни
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14 декабря 2018, 12:24
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55
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В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд
В воскресенье, 9 декабря, в Самарской области было зафиксировано рекордное количество осадков. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Большой Глушице выпало 7,5 мм снега, что перекрывает предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2013 году, на 1 миллиметр.
В …
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10 декабря 2018, 03:05
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Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой
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10 декабря 2018, 09:30
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Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Самаре
Приволжское УГМС сообщило прогноз погоды на начало будущей рабочей недели. По данным синоптиков, снегопады практически прекратятся. В понедельник ожидается лишь небольшой снег, а вторник и среда пройдут и вовсе без существенных осадков. Сильных холодов также не ожидается: дневные температуры …
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9 декабря 2018, 03:55
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В Самаре с пятницы пойдет снег
До конца рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять западная периферия гребня антициклона. Как сообщили в Приволжском УГМС, существенные осадки не ожидаются, температурный фон приблизится к климатической норме.
В ночь на четверг, 6 декабря, переменная облачность …
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5 декабря 2018, 05:44
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В следующем году ученые проведут эксперимент по искусственному охлаждению Земли
В следующем году ученые из Гарварда намерены запустить климатический эксперимент. Они намерены проверить возможность искусственного охлаждения Земли. Для этого в стратосферу будет отправлен баллон с карбонатом кальция. Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на …
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5 декабря 2018, 01:49
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Самарскую область накроет метель и сильный ветер
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27 ноября 2018, 02:06
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До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах
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26 ноября 2018, 02:28
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07