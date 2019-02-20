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«Бункер S» Эфир передачи от 19.02.2019 
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Материалы по теме:

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Хорошие новости для водителей: движение всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме. Временное ограничение на участке от 97 до 129 километра автомобильной дороги отменили с 09:00 среды, 20 февраля, сообщили 
20 февраля 2019, 11:58
В Тольятти 19-летний парень угнал «девятку» у молодого отчима

В Тольятти 19-летний парень угнал «девятку» у молодого отчима

Необычная криминальная история произошла в Тольятти: 19-летний парень подозревается в угоне автомобиля своего отчима. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Центральный район Автограда, когда дежурный сообщил об угоне ВАЗ-2109. Машина исчезла от дома по улице Льва Толстого. Через некоторое время патрульные 
20 февраля 2019, 11:44
Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»

Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»

В ночь на среду, 20 февраля, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет самолета, следовавшего в Гоа. Воздушное судно авиакомпании Azur должно было отправиться в путь в 22:35, но, судя по онлайн-табло, вылетело в 02:07. Как рассказали пассажиры злополучного рейса 
20 февраля 2019, 11:12
В Самарской области пересмотрят структуру посевных площадей

В Самарской области пересмотрят структуру посевных площадей

В 2019 году в Самарской области необходимо пересмотреть структуру посевных площадей. Единственный показатель, который по плану не выполнен - выращивание картофеля на орошаемых землях. Необходимо эффективно поработать с минеральными удобрениями. Поддержку будут оказывать власти. До 2024 года валовое производство зерна 
20 февраля 2019, 10:45
Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?

Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?

Февраль бьет рекорды. Месячная норма осадков превышена уже в 2 раза, и управляющим компаниям приходится работать в экстремальных условиях. 
 
- Действительно, в этом году выпало огромное количество осадков, еще зима не кончилась - но мы уже бюджет свой исчерпали, скажем 
20 февраля 2019, 10:36
1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

Этой зимой в Государственную жилищную инспекцию по Самарской области поступило свыше 1000 жалоб от жителей на действия или бездействие управляющих компаний. В связи с рекордным количеством осадков, возросло число проблем с протекающими кровлями в многоквартирном жилом фонде. По закону УК 
19 февраля 2019, 12:09
В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной 
19 февраля 2019, 11:58
Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с

Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с

Во вторник, 19 февраля, в большинстве районов Самарской области синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами 19-24 м/с, местами низовые метели с ухудшением видимости 500-1000 м, на дорогах сильная гололедица. Как сообщили в Приволжском УГМС, во вторник днем облачно с 
19 февраля 2019, 09:10
Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше 
18 февраля 2019, 11:56
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

С четверга, 14 февраля, в Самарской области снова обещают снег. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве районов обещают небольшой и умеренный снег, мокрый, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. В ночи на 
14 февраля 2019, 08:37
Ночью в Самарской области обещают мороз до -25

Ночью в Самарской области обещают мороз до -25

На этой неделе самарцам не стоит ждать снегопада - к концу выходных на смену снежным атлантическим циклонам и фронтальным разделам из районов Украины в сторону Южного Урала перемещается антициклон. По прогнозу синоптиков, ветер стихнет, атмосферное давление будет расти, облаков тоже 
11 февраля 2019, 04:23
В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег

В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег

В ночь с четверга на пятницу, с 4 на 5 января, в Самаре столбик термометра опустится от -10 до -15 градусов. Местами может похолодать до -18 градусов. Возможно образование слабого тумана и изморози, передает Приволжское УГМС. Днем, 5 января, воздух 
4 января 2018, 07:06
В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром

В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром

Самарские синоптики в новогоднюю ночь прогнозируют теплую погоду. А вот январь в целом на территории Самарской области будет холоднее обычного, передает Приволжское УГМС.

«По сведению Гидрометцентра России средняя за январь температура воздуха в Самарской области ожидается -11,8°, что на 0,7° ниже 

28 декабря 2017, 09:45
Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Сегодя,16 октября, около 13:00 в Самаре прошли осадки в виде мокрого снега с дождем, как и обещали синоптики.
 
Завтра, 17 октября, по прогнозам Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Будет переменная облачность, температура днем от +1 до +6 градусов. Послезавтра, 
16 октября 2016, 06:36
Дмитрий Шляхтин проверит готовность самарского стадиона к матчу «Крылья Советов» - «Амкар»

Дмитрий Шляхтин проверит готовность самарского стадиона к матчу «Крылья Советов» - «Амкар»

Несмотря на выпавший мокрый снег, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин (на фото) проверит готовность стадиона «Металлург» к очередному матчу.

«Никаких изменений, все в силе», - сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Сещенко.

Игра 27-го тура чемпионата РФПЛ «Крылья Советов» 
24 апреля 2014, 09:56
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