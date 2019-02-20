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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено
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20 февраля 2019, 11:58
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В Тольятти 19-летний парень угнал «девятку» у молодого отчима
Необычная криминальная история произошла в Тольятти: 19-летний парень подозревается в угоне автомобиля своего отчима. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Центральный район Автограда, когда дежурный сообщил об угоне ВАЗ-2109. Машина исчезла от дома по улице Льва Толстого. Через некоторое время патрульные …
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20 февраля 2019, 11:44
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Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»
В ночь на среду, 20 февраля, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет самолета, следовавшего в Гоа. Воздушное судно авиакомпании Azur должно было отправиться в путь в 22:35, но, судя по онлайн-табло, вылетело в 02:07. Как рассказали пассажиры злополучного рейса …
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20 февраля 2019, 11:12
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В Самарской области пересмотрят структуру посевных площадей
В 2019 году в Самарской области необходимо пересмотреть структуру посевных площадей. Единственный показатель, который по плану не выполнен - выращивание картофеля на орошаемых землях. Необходимо эффективно поработать с минеральными удобрениями. Поддержку будут оказывать власти. До 2024 года валовое производство зерна …
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20 февраля 2019, 10:45
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Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?
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20 февраля 2019, 10:36
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1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию
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19 февраля 2019, 12:09
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В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5
Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной …
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19 февраля 2019, 11:58
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Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с
Во вторник, 19 февраля, в большинстве районов Самарской области синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами 19-24 м/с, местами низовые метели с ухудшением видимости 500-1000 м, на дорогах сильная гололедица. Как сообщили в Приволжском УГМС, во вторник днем облачно с …
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19 февраля 2019, 09:10
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Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4
Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше …
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18 февраля 2019, 11:56
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Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре
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14 февраля 2019, 08:37
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Ночью в Самарской области обещают мороз до -25
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11 февраля 2019, 04:23
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В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег
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4 января 2018, 07:06
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В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром
Самарские синоптики в новогоднюю ночь прогнозируют теплую погоду. А вот январь в целом на территории Самарской области будет холоднее обычного, передает Приволжское УГМС.
«По сведению Гидрометцентра России средняя за январь температура воздуха в Самарской области ожидается -11,8°, что на 0,7° ниже …
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28 декабря 2017, 09:45
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Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется
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16 октября 2016, 06:36
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Дмитрий Шляхтин проверит готовность самарского стадиона к матчу «Крылья Советов» - «Амкар»
Несмотря на выпавший мокрый снег, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин (на фото) проверит готовность стадиона «Металлург» к очередному матчу.
«Никаких изменений, все в силе», - сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Сещенко.
Игра 27-го тура чемпионата РФПЛ «Крылья Советов» …
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24 апреля 2014, 09:56
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