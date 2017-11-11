МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град Жителей Самарской области предупреждают о резком изменении погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в ночь с 30 на 31 июля в губернии ожидается кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Самаре …