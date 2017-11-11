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МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий
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28 октября 2017, 02:12
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МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град
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30 июля 2017, 03:25
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Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды
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23 июля 2017, 04:44
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В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза
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4 июня 2017, 04:49
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В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии
Сегодня, 1 июня, Сызрань накрыла новая волна природных катаклизмов. В соцсетях жители выложили фото и видео последствий обрушившейся на город стихии, передает «КТВ ЛУЧ»
Так, в результате шквалистого ветра в 3-м микрорайоне Юго-Западного района упал рекламный щит. По …
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1 июня 2017, 10:25
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Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки
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15 мая 2017, 07:01
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С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды
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11 мая 2017, 05:39
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В ближайшие дни Самару накроет метель
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6 января 2017, 03:13