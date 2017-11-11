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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

На территории Самарской области с 19:00 28 октября до 19:00 29 октября ожидается сильный дождь. Местами туман, порывы ветра, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Будьте осторожны!

К слову, несколько дней назад самарское ГИБДД «тем, кто еще 
28 октября 2017, 02:12
МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

Жителей Самарской области предупреждают о резком изменении погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в ночь с 30 на 31 июля в губернии ожидается кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Самаре 
30 июля 2017, 03:25
Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Завтра, 24 июля, по Самарской области пройдет грозовой фронт, информирует региональный ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, ночью ожидается небольшой, умеренный, местами сильный дождь, гроза, возможен град.

Днем 24 июля местами пройдет кратковременный дождь, 
23 июля 2017, 04:44
В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза

В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза

В ночь на 5 июня в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Столбик термометра опустится до 2°С мороза, сообщает Приволжское УГМС.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС России по Самарской области советует одеваться теплее и 

4 июня 2017, 04:49
В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии

В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии

Сегодня, 1 июня, Сызрань накрыла новая волна природных катаклизмов. В соцсетях жители выложили фото и видео последствий обрушившейся на город стихии, передает «КТВ ЛУЧ»
 
Так, в результате шквалистого ветра в 3-м микрорайоне Юго-Западного района упал рекламный щит. По 
1 июня 2017, 10:25
Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Приволжское УГМС прогнозирует, что в ночь 15 мая в Самаре и области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области выпустило специальные рекомендации.
 
Гражданам не допускать 

15 мая 2017, 07:01
С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды

С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды

В настоящее время уровень воды в Саратовском водохранилище в районе Самары составляет 31,6 метра. Это на 19 сантиметров выше средних значений, заверяют в Приволжском Гидрометцентре. По данным синоптиков, уменьшение объемов сброса воды на Жигулевской ГЭС начнется 12 мая и уровень 

11 мая 2017, 05:39
В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие несколько дней в Самаре и области ожидаются метель, снег и гололед, передает Приволжский гидрометцентр.
 
Сегодня, 6 января, будет облачно. Снегопад, местами сильный, метель, слабый гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 м/с, местами порывы до 20 м/с. 

6 января 2017, 03:13
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