|
В Тольятти пропал 16-летний подросток
|
10 января 2019, 07:50
|
В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке
Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора …
|
10 января 2019, 05:25
|
В блогах. Самара: Чуваши
Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до …
|
10 января 2019, 05:19
|
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке
В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. …
|
10 января 2019, 05:02
|
«Скучно не будет»: чиновники пообещали исправить ошибки с организацией праздников у «Самара Арены»
Министерство культуры Самарской области пообещало устранить ошибки с организацией праздников у «Самара Арены». Перед Новым годом власти города и области призвали горожан в течение всех праздничных выходных приходить на прилегающую к стадиону аллею «Последняя миля» - анонсировалось множество развлечений в …
|
10 января 2019, 09:52
|
До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17
|
9 января 2019, 11:25
|
Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов»
Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов». Полузащитник Александр Самедов, пребывающий в статусе свободного агента, поиграет за самарский клуб до конца сезона. Спортсмен должен присоединиться к «КС» уже 11 января, когда команда соберётся на плановое медобследование перед зимним тренировочным сбором. …
|
7 января 2019, 06:10
|
Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»
В воскресенье, 6 января, скоропостижно скончался тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 39-летний Вадим Ботов. Он был наставником талантливой команды «КС-ЦПФ» 2002 года рождения, воспитанники которой постоянно получали вызовы в юношеские сборные своих стран. Несколько из них тренируются в молодежном …
|
6 января 2019, 09:51
|
Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко
|
27 декабря 2018, 10:09
|
Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть
«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут …
|
27 декабря 2018, 09:47
|
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
|
25 декабря 2018, 02:11