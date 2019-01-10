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В Тольятти пропал 16-летний подросток

Полицейские ищут в Автограде пропавшего без вести 16-летнего Виталия Еремина. Он ушел из дома на улице Железнодорожной еще в 10:00 26 декабря и до сих пор не вернулся. На связь с близкими школьник перестал выходить в тот же день примерно 
10 января 2019, 07:50
В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора 
10 января 2019, 05:25
В блогах. Самара: Чуваши

В блогах. Самара: Чуваши

Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до 
10 января 2019, 05:19
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. 
10 января 2019, 05:02
«Скучно не будет»: чиновники пообещали исправить ошибки с организацией праздников у «Самара Арены»

«Скучно не будет»: чиновники пообещали исправить ошибки с организацией праздников у «Самара Арены»

Министерство культуры Самарской области пообещало устранить ошибки с организацией праздников у «Самара Арены». Перед Новым годом власти города и области призвали горожан в течение всех праздничных выходных приходить на прилегающую к стадиону аллею «Последняя миля» - анонсировалось множество развлечений в 
10 января 2019, 09:52
До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17

До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17

Стало известно, что в новом футбольном сезоне к стадиону «Самара Арена» будут курсировать трамваи, в которых будут предоставляться все виды льгот. Напомним, что в 2018 году до спортивного объекта в дни матчей можно было добраться на трамваях S5 и S5к, 
9 января 2019, 11:25
Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов». Полузащитник Александр Самедов, пребывающий в статусе свободного агента, поиграет за самарский клуб до конца сезона. Спортсмен должен присоединиться к «КС» уже 11 января, когда команда соберётся на плановое медобследование перед зимним тренировочным сбором. 

7 января 2019, 06:10
Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»

Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»

В воскресенье, 6 января, скоропостижно скончался тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 39-летний Вадим Ботов. Он был наставником талантливой команды «КС-ЦПФ» 2002 года рождения, воспитанники которой постоянно получали вызовы в юношеские сборные своих стран. Несколько из них тренируются в молодежном 
6 января 2019, 09:51
Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

В четверг, 27 декабря, после продолжительной болезни на 84 году жизни скончался Виктор Горельченко – самарский диктор и легендарный голос стадиона «Металлург». Он долгие годы трудился на радио, но его голос запомнится болельщикам, прежде всего, по работе на матчах самарских 
27 декабря 2018, 10:09
Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут 
27 декабря 2018, 09:47
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

Врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал о роли самарского клуба в проведении ЧМ- 2018 и о том, каким будет межсезонье «Крыльев». В составе команды появится 8 новичков, это 
25 декабря 2018, 02:11
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