В блогах: Очередная помойка в городе Блогер Анна Носова пожаловалась на «очередную помойку в городе». «Увидела я это фото в соцсети в одной из групп, на которую подписана. Автор фото остался неизвестен. Майские праздники уже давно закончилась, а мусор так и не вывезли. Автор сообщает, что …