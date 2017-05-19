В Самарской области участились случаи фальсификации молочной продукции. Производители все чаще вместо натуральных компонентов используют пальмовое масло. Специалисты ветеринарного и фитосанитарного надзора проверили товар на 87 прилавках. Треть не соответствует заявленному качеству. Это больше, чем в среднем по стране.
При этом молочное производство в Самарской области растет. В 2016 году произведено 447 тысяч тонн молока. Это на 3% больше, чем в 2015-м. Сказывается планомерная работа, селекция коров - в 2017-м выделяется 90 миллионов рублей на племенное дело. И все же выпускаемого молока пока недостаточно, чтобы удовлетворить потребности жителей губернии. Меж тем все чаще на региональных прилавках встречается молочная продукция, приготовленная с использованием пальмового масла. Оно увеличивает срок хранения, но вредно для здоровья. Повышает уровень холестерина в крови и может провоцировать развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца и ожирения.
Сергей Безруков, заместитель председателя правительства Самарской области - министр промышленности и технологий Самарской области:
- Глава нашего государства Владимир Владимирович Путин неоднократно заявлял, что контрафакт является угрозой экономике России, а фальсифицированные продукты - национальной безопасности и будущему страны. Они наносят прямой удар по здоровью людей. Молоко, масло сметана, творог и сыр - эти продукты входят в рацион каждого из нас.
Эту проблему обсуждали на заседании региональной комиссии по противодействию обороту незаконной промышленной продукции. Ситуация мониторится с прошлого года.
Виктор Трусов, руководитель управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области:
- Отбирались пробы с большой жирностью, низкой ценой, в основном на периферии, мало того - отбираем в одной и той же сети, фальсификации нет, отъезжаем в Дубовый Умет, Красноармейск - там фальсификация налицо, производители рассчитывают, что люди с более низкими доходами будут брать.
В ближайшее время начнет внедряться электронная ветеринарная сертификация. На каждой упаковке будет информация о происхождении сырья. Причем речь идет не только о молочной продукции, но и о мясной. Все это будет вноситься в единую базу данных.
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