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В Управленческом женщина и 9-летняя девочка отравились газом
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23 февраля 2017, 11:34
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Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской
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6 декабря 2016, 10:39
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В Самаре на Аэродромной два ребенка отравились угарным газом
В пятницу, 1 апреля, поздно вечером в одно из медучреждений Самары были госпитализированы два мальчика – 11 месяцев и 7 лет - с подозрением на отравление угарным газом, передает Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры города.
По …
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3 апреля 2016, 04:06
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В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти трех лиц
В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти трех лиц. Назначены судебно-медицинские исследования с целью определения причины смерти погибших, сообщает следственный комитет по Самарской области.
По предварительным данным следствия, кто-то из молодых людей попытался починить газовую колонку, в результате …
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22 ноября 2015, 08:48
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