Вчера, 5 декабря, вечером страшную находку обнаружили в одном из гаражей, расположенном на улице Алма-Атинская. В нем лежали трупы женщины и мужчины среднего возраста.

«На месте были обнаружены тела 38-летней женщины и 42-летнего мужчины, - говорится в сообщении областного следственного комитета. …