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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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В Управленческом женщина и 9-летняя девочка отравились газом

В Управленческом женщина и 9-летняя девочка отравились газом

22 февраля срочная медпомощь потребовалась жильцам одного из домов по улице Сергея Лазо в поселке Управленческом.

Прибывшие по указанному адресу врачи обнаружили в квартире 31-летнюю женщину и 9-летнюю девочку. Им было плохо. Врачи оказали первую помощь и доставили маму в больницу 

23 февраля 2017, 11:34
Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской

Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской

Вчера, 5 декабря, вечером страшную находку обнаружили в одном из гаражей, расположенном на улице Алма-Атинская. В нем лежали трупы женщины и мужчины среднего возраста.

«На месте были обнаружены тела 38-летней женщины и 42-летнего мужчины, - говорится в сообщении областного следственного комитета. 

6 декабря 2016, 10:39
В Самаре на Аэродромной два ребенка отравились угарным газом

В Самаре на Аэродромной два ребенка отравились угарным газом

В пятницу, 1 апреля, поздно вечером в одно из медучреждений Самары были госпитализированы два мальчика – 11 месяцев и 7 лет - с подозрением на отравление угарным газом, передает Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры города.
 
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3 апреля 2016, 04:06
В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти трех лиц

В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти трех лиц

В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти трех лиц. Назначены судебно-медицинские исследования с целью определения причины смерти погибших, сообщает следственный комитет по Самарской области.

По предварительным данным следствия, кто-то из молодых людей попытался починить газовую колонку, в результате 
22 ноября 2015, 08:48
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