«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске … Мастер эпатажа, рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился с подписчиками новостью об открытии солнечной электростанции в Новокуйбышевске. «Думаете, энергия солнца — это что-то из китайского футуризма? Да как бы... не так. Под Самарой вон построили поле солнечных батарей