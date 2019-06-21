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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре открылась фотовыставка израильской фотохудожницы Дафны Таль

В Самаре открылась фотовыставка израильской фотохудожницы Дафны Таль

В Самарском епархиально-историческом музее открылась выставка израильского фотографа Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в Святой земле». Мероприятие проходит при поддержке регионального правительства, посольства Израиля в России и Фонда Андрея Первозванного. Одним из инициаторов проведения выставки стала советник губернатора Самарской области 

20 июня 2019, 10:16
В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги

В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги

В среду, 12 июня, на площади Славы в Самаре откроется фотовыставка «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета». Экспозицию составят более 200 панорамных снимков творческого тандема фотографа Андрея Вострова и пилота Валерия Безрученко. Все фотографии были сделаны 
10 июня 2019, 02:27
«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске

«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске

Мастер эпатажа, рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился с подписчиками новостью об открытии солнечной электростанции в Новокуйбышевске. «Думаете, энергия солнца — это что-то из китайского футуризма? Да как бы... не так. Под Самарой вон построили поле солнечных батарей 
28 мая 2019, 03:16
Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП, которое случилось в минувшие входные в нашем регионе.  В субботу, 25 мая, в  21:21 кабину пассажирского самолета Boeing 738 М рейса 331 «Сочи - Самара»  авиакомпании «Победа» осветили зеленым лазером. В этот момент 
27 мая 2019, 09:52
В Самарской области на полную мощность заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

В Самарской области на полную мощность заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

Событие всероссийского масштаба. Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, на полную мощь заработала самая большая в стране и первая в нашем регионе солнечная электростанция. Она способна обеспечить электроэнергией весь жилой фонд Новокуйбышевска, все местные социально-культурные объекты, а также крупные предприятия 
21 мая 2019, 10:32
Крупнейшая солнечная электростанция в стране открылась в Новокуйбышевске

Крупнейшая солнечная электростанция в стране открылась в Новокуйбышевске

Под Новокуйбышевском открылась крупнейшая в России  Солнечная электростанция.. Инвестиции в проект составили 11 млрд рублей. Мощность станции - 75 МВт. Она будет обеспечивать Новокуйбышевск и Чапаевск электричеством. По словам специалистов, срок окупаемости объекта оценивается в 15 лет.

Подробности смотрите в выпусках 

21 мая 2019, 01:57
«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора

«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора

В селе Ширяево будущим летом пройдет фестиваль «Чистый Репин». В его рамках там состоится необычный конкурс арт-объектов и инсталляций из вторсырья.
 
Цель конкурса - донести до зрителя идею о необходимости формирования нового экологического сознания и изменения ценностных установок. Основные 
4 мая 2019, 02:58
Открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»

Открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»

В среду. 3 апреля, в  областной  столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Сотни людей выстроились в очередь, чтобы приложиться к мощам  великомученика Пантелеимона, апостола Луки, святителя Луки архиепископа Крымского. Как уверяют  организаторы, гости выставки  смогут прикоснуться к святыням храмов и 
3 апреля 2019, 01:01
12 новых резидентов появятся в «Жигулевской долине»

12 новых резидентов появятся в «Жигулевской долине»

Список резидентов «Жигулевской долины» пополнят еще 12 новых компаний. На минувшей неделе там состоялось заседание Экспертного совета технопарков Самарской области. На его обсуждение были вынесены 23 проекта. Одобрение получили лишь 19 из них. 12 проектов будут реализовываться в «Жигулевской долине». 

3 мая 2018, 01:30
Кладбище домашних роботов открылось в Москве

Кладбище домашних роботов открылось в Москве

В российской столице анонсировали появление так называемого Кладбища домашних роботов. Оно начало функционировать в технопарке «Физтехпарк». Как рассказывают отечественные СМИ, пришедшее в негодность электронное оборудование сюда может принести любой желающий. А далее электронные помощники смогут получить вторую жизнь и принести 

2 ноября 2017, 11:27
Вложения в самарский детский технопарк превысили 62 миллиона рублей

Вложения в самарский детский технопарк превысили 62 миллиона рублей

В Самарской области появится детский технопарк. Цель его создателей: развитие системы современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков. Технопарк будет работать на базе самарского областного детско-юношеского технического центра учащихся, а располагаться сразу на двух площадках: в 

29 августа 2017, 09:46
Компания Lego возведет в России высокотехнологичные «дворцы пионеров»

Компания Lego возведет в России высокотехнологичные «дворцы пионеров»

Сооружения появятся уже в следующем году. Речь идет о технопарках, за строительство которых возьмется компания Lego. Она станет поставлять робототехнику и все необходимое оборудование. Объекты будут сооружаться и работать по принципу «дворцов пионеров». В частности, строительство будет вестись в городах 
2 ноября 2015, 09:34
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