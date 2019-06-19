9
00
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В блогах: панда танцует под Бузову

В блогах: панда танцует под Бузову

Блогер Наталья Ширяева опубликовала у себя на странице в «Фейсбуке» зажигательное видео. «Пока в Самаре решаются важные дела и встречаются серьезные люди в больших кабинетах - замруководители спортивных ведомств России и Китая (Косилов и Гца Ли Цзяньминь), укрепляют взаимоотношения 
18 июня 2019, 10:00
В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самарском театре оперы и балета торжественно открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры. Напомним, соревнования продлятся до 22 июня. Предваряли торжественную церемонию мастер-классы на площади Куйбышева. Свое мастерство показали тхэквондисты, боксеры, баскетболисты, велосипедисты, танцоры. По оценке губернатора Дмитрия Азарова, эти 
17 июня 2019, 04:28
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета Приволжского Федерального Округа в Ижевске под председательством полпреда президента Игоря Комарова. В совещании также участвовали представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов.

Основная тема обсуждения – поддержка одаренной и 

12 марта 2019, 06:13
В блогах:

В блогах: "iВолга-2018". Что нового?

Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".

"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании 
3 августа 2018, 09:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх