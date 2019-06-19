Молодежный форум «iВолга 2.0» в этом году состоится с 23 по 31 июля. Традиционным местом его проведения станут Мастрюковские озера. В этот раз организаторы решили обновить его формат. Форум охватит абсолютно все области развития современной молодежи. Участники смогут выбрать одну из десяти смен: федеральная смена «Наука и образование будущего», смена «Агрополис», смена «Инфоgram», смена «Культурный БУМ!», смена «Молодежная команда страны», смена «Победы страны – гордость поколений», смена «Труд Крут!», смена «Ты – предприниматель», смена «PROспорт», международная смена «iVolga International».
Участниками «iВолги» станут молодые люди со всех 14 регионов Приволжского федерального округа в возрасте от 18 до 30 лет. Форум создаст условия для обмена опытом профессиональных сообществ. Кроме мастер-классов и тренингов, для молодежи пройдут фестиваль театров, конкурсы арт-объектов, будут работать площадки международного культурного взаимодействия.
Проекты, заявленные участниками, будут рассматриваться экспертами до 21 июня. После этого начнется рассылка приглашений.
Напомним, молодежный форум «iВолга» проходит в Самарской области с 2013 года. За это время поддержку получили около 300 различных проектов. Общий грантовый фонд составил 56 миллионов рублей.
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