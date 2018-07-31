31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА Чемпионат мира по футболу подходит к концу. 15 июля будет сыгран футбольный матч, в котором определится обладатель заветного кубка. Но это не значит, что футбольная жизнь в регионе прекратится. 31 июля на стадионе «Самара Арена» будет сыгран первый матч чемпионата …