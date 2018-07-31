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Материалы по теме:

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ

31 июля клуб «Крылья Советов» проведет свой первый матч в новом сезоне чемпионата России по футболу. Так вышло, что серебряному призеру первенства ФНЛ придется держать экзамен перед серебряным призером прошедшего чемпионата РФПЛ – московским ЦСКА.

Вполне понятно, что фаворитом предстоящей встречи 

31 июля 2018, 09:53
Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки

Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки

В российской столице задержали лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова, сообщает life.ru. Следователи убеждены, что именно он стал зачинщиком пьяной драки на Курском вокзале в ночь на 17 июля, в которой был убит человек.

Конфликт разгорелся 
30 июля 2018, 04:24
Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

31 июля футболисты клуба «Крылья Советов» откроют сезон выступлений в чемпионате российской Премьер-лиги. Первым соперником волжан станет серебряный призер прошедшего чемпионата страны – московский ЦСКА.

Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена». В продажу были выпущены около 30 тысяч билетов, и 

30 июля 2018, 01:43
В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

2 августа в Самаре начнется заключительный этап Кубка России по пляжному футболу. Площадкой для состязаний станет вторая очередь набережной. Футбольные баталии продлятся до 5 августа.

Стоит отметить, что самарская набережная считается одним из лучших мест для проведения подобных соревнований. 
24 июля 2018, 01:44
«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым

«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым

Ряды «Крыльев Советов» пополнились новичком. Клуб подписал контракт с форвардом Максимом Канунниковым. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и «СКА-Хабаровск».

За «Рубин» Канунников провел первую половину минувшего футбольного сезона Премьер-лиги. После расторжения контракта футболист перешел в хабаровский клуб, где 
18 июля 2018, 02:32
«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии

«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии

Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает тренировочный предсезонный сбор в Австрии. Футболисты и тренеры расположились в местечке Гайнберг. На 18 число у них запланировано последнее занятие. Кроме того, команде предстоит сыграть два контрольных матча. Соперниками волжан станут два немецких клуба, выступающие 

18 июля 2018, 12:54
31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА

31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. 15 июля будет сыгран футбольный матч, в котором определится обладатель заветного кубка. Но это не значит, что футбольная жизнь в регионе прекратится. 31 июля на стадионе «Самара Арена» будет сыгран первый матч чемпионата 

9 июля 2018, 01:43
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