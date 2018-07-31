На стадионе «Металлург» завершился матч между молодёжными составами «Крыльев Советов» и ЦСКА. Для самарцев первый матч в сезоне начался с поражения со счетом 1:3. У москвичей забитыми голами отметились Олейников, Попов и Жиронкин. У волжан единственный ответный мяч с пенальти смог забить Голенков.
Основные составы команд в рамках первого тура чемпионата РФПЛ сыграют на стадионе «Самара Арена». Матч начнется в 20:00.
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«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ
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31 июля 2018, 09:53
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Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки
В российской столице задержали лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова, сообщает life.ru. Следователи убеждены, что именно он стал зачинщиком пьяной драки на Курском вокзале в ночь на 17 июля, в которой был убит человек.
Конфликт разгорелся …
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30 июля 2018, 04:24
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Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)
31 июля футболисты клуба «Крылья Советов» откроют сезон выступлений в чемпионате российской Премьер-лиги. Первым соперником волжан станет серебряный призер прошедшего чемпионата страны – московский ЦСКА.
Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена». В продажу были выпущены около 30 тысяч билетов, и …
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30 июля 2018, 01:43
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В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу
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24 июля 2018, 01:44
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«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым
Ряды «Крыльев Советов» пополнились новичком. Клуб подписал контракт с форвардом Максимом Канунниковым. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и «СКА-Хабаровск».
За «Рубин» Канунников провел первую половину минувшего футбольного сезона Премьер-лиги. После расторжения контракта футболист перешел в хабаровский клуб, где …
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18 июля 2018, 02:32
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«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии
Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает тренировочный предсезонный сбор в Австрии. Футболисты и тренеры расположились в местечке Гайнберг. На 18 число у них запланировано последнее занятие. Кроме того, команде предстоит сыграть два контрольных матча. Соперниками волжан станут два немецких клуба, выступающие …
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18 июля 2018, 12:54
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31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА
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9 июля 2018, 01:43