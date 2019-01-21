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Материалы по теме:

Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

В Самарской области снова непогода и метели: с вечера понедельника, 21 января, до второй половины вторника на территории региона обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег и слабую метель. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 м/с, на дорогах местами 
21 января 2019, 05:56
В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В понедельник, 21 января, в областной столице на обратный трубопровод переведены 11 многоквартирных домов по улицам Гаражной, Революционной и проспекту Карла Маркса, а также одно медицинское и два учебных заведения. Ремонтные работы проводят около дома №185а по проспекту Карла Маркса. 
21 января 2019, 04:50
В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В воскресенье, 20 января, в Промышленном районе Самары столкнулись два автомобиля такси. В половине восьмого утра 54-летний водитель ехал на иномарке KIA Rio по улице Вольской в сторону Ново-Вокзальной. Напротив дома №94 по Вольской автомобилист при включении разрешающего сигнала светофора 
21 января 2019, 04:22
Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках

Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках

Необычную находку обнаружили сотрудники ДПС у пассажира маршрутки на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Комсомольском районе. Шофер автобуса нарушил правила, полицейские остановили его. Во время беседы силовики заметили, что пассажир микроавтобуса заметно нервничал, и решили обыскать мужчину. Во время осмотра 
21 января 2019, 03:17
БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии

БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии

Сейчас специалисты выясняют причины ЧП в Абхазии, где в ущелье реки Кодори упал БТР. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний механик, срочник из Сызрани, пишет ura.news. По информации издания, рано утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал 
21 января 2019, 02:43
Житель Ульяновска похитил ювелирку в Сызрани почти на 100 тысяч рублей

Житель Ульяновска похитил ювелирку в Сызрани почти на 100 тысяч рублей

Жителю Ульяновска предъявили обвинение в краже, которую он совершил в Сызрани. Сейчас уголовное дело уже передали в суд, и вскоре его рассмотрят служители Фемиды.

По версии следствия, подозреваемый приехал из Ульяновска в Сызрань к своему другу, с которым отбывал 
21 января 2019, 11:26
Тольяттинец продал арендованный автомобиль

Тольяттинец продал арендованный автомобиль

В Тольятти к полицейским обратился владелец фирмы, которая специализируется на сдаче автомобилей в аренду. Мужчина заявил, что один из клиентов не вернул ему машину. После заключения договора клиент уехал на арендованной «Ладе Гранте» и вскоре отключил телефон. Владелец оценил автомобиль 
18 января 2019, 05:36
В Самаре прикрыли игорный клуб на Красной Глинке

В Самаре прикрыли игорный клуб на Красной Глинке

В Самаре правоохранители «накрыли» игорное заведение в помещении одного из торговых павильонов, расположенных в поселке Красная Глинка. Они установили и задержали предполагаемого организатора азартных игр - 35-летнего нигде не работающего жителя областной столицы. Ранее этот человек не представал перед судом. 
18 января 2019, 04:44
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