Житель Ульяновска похитил ювелирку в Сызрани почти на 100 тысяч рублей



По версии следствия, подозреваемый приехал из Ульяновска в Сызрань к своему другу, с которым отбывал … Жителю Ульяновска предъявили обвинение в краже, которую он совершил в Сызрани. Сейчас уголовное дело уже передали в суд, и вскоре его рассмотрят служители Фемиды.По версии следствия, подозреваемый приехал из Ульяновска в Сызрань к своему другу, с которым отбывал