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Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
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21 января 2019, 05:56
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В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения
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21 января 2019, 04:50
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В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка
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21 января 2019, 04:22
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Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках
Необычную находку обнаружили сотрудники ДПС у пассажира маршрутки на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Комсомольском районе. Шофер автобуса нарушил правила, полицейские остановили его. Во время беседы силовики заметили, что пассажир микроавтобуса заметно нервничал, и решили обыскать мужчину. Во время осмотра …
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21 января 2019, 03:17
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БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии
Сейчас специалисты выясняют причины ЧП в Абхазии, где в ущелье реки Кодори упал БТР. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний механик, срочник из Сызрани, пишет ura.news. По информации издания, рано утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал …
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21 января 2019, 02:43
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Житель Ульяновска похитил ювелирку в Сызрани почти на 100 тысяч рублей
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21 января 2019, 11:26
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Тольяттинец продал арендованный автомобиль
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18 января 2019, 05:36
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В Самаре прикрыли игорный клуб на Красной Глинке
В Самаре правоохранители «накрыли» игорное заведение в помещении одного из торговых павильонов, расположенных в поселке Красная Глинка. Они установили и задержали предполагаемого организатора азартных игр - 35-летнего нигде не работающего жителя областной столицы. Ранее этот человек не представал перед судом. …
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18 января 2019, 04:44
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