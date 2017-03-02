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В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе
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2 марта 2017, 01:41
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В блогах: как заселяли самарские земли
Блогер Игорь Кондратьев разбирался в истории заселения сел Самарской области: "Так, село Новый Сарбай было основано в начале 19-го века переселенцами, мордовскими крестьянами, с правобережья Волги. Георгиевку тогда же основали мордва и чуваши с правобережья и Пензенской губернии. Бариновка …
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2 марта 2017, 10:00
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В блогах: заброшенный «Восход»
Блогер chanych_85 побывал на заброшенном стадионе "Восход". "Находится он между Кировским вещевым рынком и Безымянской ТЭЦ. Это один из самых неблагополучных и неблагоустроенных районов Самары. "Восход" построили в 1963 году. В советское время он принадлежал заводу "Моторостроитель" и был …
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1 марта 2017, 09:49
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В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В группе «Самара life» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото огромной очереди в Самарской городской поликлинике. Сразу 155 человек выстроились на запись к специалистам в корпусе педиатрического отделения, пишет автор. По его словам, записывали из расчета 1 прием в месяц. За …
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28 февраля 2017, 09:01
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Комикс о жизни Джонна Леннона выйдет в 2017 году
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10 октября 2016, 06:52
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Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине
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15 декабря 2015, 12:19
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Провокационная выставка художника Бэнкси открылась в Англии
Художник граффити Бэнкси устраивает концептуальную выставку работ в маленьком английском городке Уэстон-сьюпер-Маре. Название экспозиции – Dismaland (от англ. dismal — мрачный). Так автор исказил слово Disneyland. В своих произведениях он предлагает зрителям иной, пессимистичный и саркастичный взгляд на всемирно известный …
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21 августа 2015, 10:58
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«ТЕРРА - РЕН ТВ» объявляет победителя викторины «Недели красоты»
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17 августа 2015, 04:21
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Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу
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30 июня 2015, 06:54
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Суд оштрафовал пермского художника, "распявшего" Гагарина
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16 июня 2015, 06:05
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В Самаре в областной библиотеке пройдет выставка авторского комикса
19 августа в галерее «Новое Пространство», расположенной в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14), стартует выставка авторского комикса. В её рамках состоятся презентации новых графических историй, встречи с авторами, семинары, лекции и мастер-классы, а также будет работать …
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15 августа 2014, 03:42
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Самарцев научат рисовать комиксы
В Самаре в галерее «Новое пространство» открылась первая межрегиональная выставка комиксов.
Свои работы представили более 40 авторов комиксов со всей России, стран СНГ и Германии. Организатором этого уникального проекта выступила инициативная группа интернет-портала, который стал местом общения и публикации работ любителей …
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29 июля 2013, 12:45