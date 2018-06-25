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Мужчина утонул в пруду под Сызранью
Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.
Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. …
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25 июня 2018, 10:18
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Преступное разгильдяйство: В Сызрани 2-летнюю девочку едва не ударило током на улице
Жители Юго-Западного района города Сызрань пожаловались на разгильдяйский, по их мнению, способ изоляции проводов в раздаточных коробках на столбах освещения, передает «КТВ Луч».
Сразу шесть столбов, изоляция в которых вызывает опасения, насчитали горожане. И все они находятся около …
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24 июня 2018, 04:05
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«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот
Кровавая драма разыгралась вчера, 22 июня, в одном из домов по улице Новостроящейся города Сызрань. Как передает КТВ Луч, в первом часу ночи жильцы вызвали "Скорую помощь", чтобы спасти жизнь 39-летней женщины.
По словам сожителя пострадавшей, она, находясь …
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23 июня 2018, 01:54
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«Высыпается изо рта, как песок»: сызранка пожаловалась на мороженое из магазина
Купив лакомство «Ваня Маня», горожанка не узнала знакомый вкус.
Женщина в паблике «Черный список. Сызрань» поведала о неудачной покупке мороженого в одном из магазине по улице Советской. Неоднократными заморозками-разморозками торговцы довели товар до состояния брака.
«Есть его …
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20 июня 2018, 08:35
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Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек
Сызранке Светлане Исаевой, оставившей кошелёк на багажнике Nissan Almera, и проехавшей так по улицам города, удалось найти видеозапись, на которой, предполагает женщина, видно как один из водителей подбирает упавший аксессуар, пишет «КТВ ЛУЧ»
По предварительным данным, 11 октября …
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14 октября 2017, 03:53
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Кошелек, который невозможно потерять, изобрели в Новосибирске
Ученые из Новосибирска рассказали о любопытной разработке. Речь идет о так называемом умном кошельке, способным взаимодействовать со смартфоном.
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19 августа 2016, 10:08
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В Самаре 16-летний житель Чапаевска ограбил девушку
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19 марта 2014, 04:20