ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло в ночь на понедельник в Сызрани. По информации регионального Главка, 18-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Смирницкой со стороны переулка Степной в сторону улицы Энгельса. Автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди ВАЗ-2114, в результате чего произошло столкновение. После удара вторая машина продолжила движение и «догнала» «Тойоту».
В результате ДТП травмы получил водитель «четырнадцатой». Ему была оказана медпомощь на месте.
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