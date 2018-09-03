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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября в Самаре стартует осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В прошлом году ее не проводили из-за масштабного ремонта площади Куйбышева. Как сообщили в горадминистрации, она  будет работать в выходные каждую неделю вплоть до 25 ноября, с 08:00 до 18:00. Ярмарка 
3 сентября 2018, 03:07
80% самарцев доверяют полиции

80% самарцев доверяют полиции

Во время опроса жителей Самары, который проводился в городе с 6 по 20 августа, выяснилось, что 80,1% горожан доверяют полиции. Противоположный ответ дали 14% самарцев. 73,9% респондентов заявили, что чувствуют себя защищенными или скорее защищенными. Незащищенными себя  ощущают 17,8% участников 
3 сентября 2018, 02:34
На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
 
Скульптурную композицию составляют семь абстрактных фигур, которые застыли в 
3 сентября 2018, 02:10
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов». 
 
По информации официального 
3 сентября 2018, 01:43
Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

В воскресенье, 2 сентября, произошла авария с участием пешехода в Сызрани. В 16:00 22-летний молодой человек, получивший права всего год назад, ехал на своей машине по улице Жуковского. По предварительным данным, при повороте налево на улицу Шухова шофер ВАЗа сбил 
3 сентября 2018, 12:42
«Десятка» догнала трактор на Южном мосту в Самаре

«Десятка» догнала трактор на Южном мосту в Самаре

Поздно вечером в воскресенье произошла крупная авария в районе съезда с Южного моста в Самаре. Примерно в 22:30 2 сентября 30-летний водитель ВАЗ 2110 превысил скорость, но не сумел справиться с управлением, и его легковушка врезалась в трактор Амкодор, стоявший 
3 сентября 2018, 10:15
Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, 
3 сентября 2018, 08:28
«Спас жизнь велосипедисту»: появилось видео ДТП в Тольятти, где Mazda «намотало» на столб

«Спас жизнь велосипедисту»: появилось видео ДТП в Тольятти, где Mazda «намотало» на столб

Видеорегистратор одного из водителей запечатлел момент резонасного ДТП, которое произошло вчера, 1 сентября, утром в Тольятти на пересечении улицы Ленина с бульваром 50-летия Октября.

Как уже сообщала ТЕРРА, водитель Mazda 3 на полном ходу влетел в бетонный столб. 
2 сентября 2018, 04:19
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы 

30 августа 2018, 04:36
Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

20 августа в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, автобус МАЗ ехал по улице Галактионовской со стороны Ленинградской в направлении Высоцкого. На одном из участков пассажирская машина задела 19-летнюю девушку, стоявшую 

21 августа 2018, 01:07
Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге 
14 августа 2018, 10:37
«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

8 августа в Сызранском районе произошло ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Все случилось на так называемом «шигонском перекрестке». Фургон на базе ВАЗ-2107 с грузом конфет сворачивал с федеральной трассы на дорогу в сторону Шигон. Водитель машины начал объезжать 
8 августа 2018, 02:05
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