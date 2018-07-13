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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Испытания специального дрона прошли в Тольятти

Испытания специального дрона прошли в Тольятти

8 июля в акватории Волжского бассейна в Тольятти прошли первые испытания специального дрона. Этот прибор сможет определять степень загрязнения водоемов. Разработка - плод сотрудничества исследовательского центра «Аиралаб Рус» и студенческой команды опорного Тольяттинского государственного университета Togliatti Solar Team.

 

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11 июля 2018, 04:41
Агентство наук и технологий планируют создать в Самарской области

Агентство наук и технологий планируют создать в Самарской области

В Самарской области появится агентство наук и технологий. Об этом заявил во вторник, 10 июля, глава региона Дмитрий Азаров на встрече с членами консультативного научного совета Фонда Сколково. В работе совета принимают участие ученые с мировым именем — Жорес Алферов 
10 июля 2018, 04:04
Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Во вторник ночью, 10 июля, в 00:51 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она вывела на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс-09». Он доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, сжатые 
10 июля 2018, 12:26
Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары

Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары

В Самарском университете с лекцией выступил лауреат Нобелевской премии по химии и профессор Стэнфордского университета Дэвид Корнберг. Сделанное им открытие поможет людям лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания. 

 

Механизм передачи наследственной информации или транскрипции через ДНК у человека до исследований Роджера Конберга 

9 июля 2018, 11:04
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