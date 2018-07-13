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Испытания специального дрона прошли в Тольятти
8 июля в акватории Волжского бассейна в Тольятти прошли первые испытания специального дрона. Этот прибор сможет определять степень загрязнения водоемов. Разработка - плод сотрудничества исследовательского центра «Аиралаб Рус» и студенческой команды опорного Тольяттинского государственного университета Togliatti Solar Team.
Информация о состоянии …
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11 июля 2018, 04:41
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Агентство наук и технологий планируют создать в Самарской области
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10 июля 2018, 04:04
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Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
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10 июля 2018, 12:26
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Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары
В Самарском университете с лекцией выступил лауреат Нобелевской премии по химии и профессор Стэнфордского университета Дэвид Корнберг. Сделанное им открытие поможет людям лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания.
Механизм передачи наследственной информации или транскрипции через ДНК у человека до исследований Роджера Конберга …
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9 июля 2018, 11:04