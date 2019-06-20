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Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»
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20 июня 2019, 05:30
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В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей
Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. …
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20 июня 2019, 04:52
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Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города
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20 июня 2019, 02:45
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Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили
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20 июня 2019, 02:25
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На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев
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19 июня 2019, 04:27
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Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Человек с бульвара Капуцинов»?
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19 июня 2019, 01:09
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В Минкульте рассказали, как идет подготовка к Грушинскому фестивалю
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14 июня 2019, 06:01
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В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги
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10 июня 2019, 02:27
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Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля
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6 июня 2019, 10:50
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Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
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29 мая 2019, 11:52
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21 мая в Самаре стартует пятый «Том Сойер Фест»
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16 мая 2019, 02:58
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В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»
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14 мая 2019, 02:35
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В Самаре на Ленинградской появился портрет Мао Цзэдуна
В историческом центре Самары, на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе можно видеть новый арт-объект: на фасаде старинного дома на уровне второго этажа разместили портрет Мао Цзэдуна — известного политического и государственного деятеля, создателя современного китайского государства.
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14 мая 2019, 11:16
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Премьера шпионского боевика «СМЕРШ» на ТЕРРА - РЕН ТВ
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26 апреля 2019, 03:52
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Тест: угадайте фильм с Георгием Вициным по одному кадру
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18 апреля 2019, 01:41
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Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Неуловимые мстители»?
Приключенческий фильм «Неуловимые мстители» стал одной из самых известных кинокартин, посвященных событиям Гражданской войны. История о том, как четверо подростков мужественно дали бой бандитам, грабящим и убивающим простых людей, полюбилась зрителям за простоту сюжета, зрелищные трюки и проработанные диалоги. Последние, …
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15 апреля 2019, 01:48
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