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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

В конце следующего года в Самарской области из состава нацпарка «Самарская Лука» могут исключить несколько населенных пунктов. В частности, речь идет о тех селах, которые относятся к Жигулевску - Ширяево, Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна. При этом сам городской 
20 июня 2019, 05:30
В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей

В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей

Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. 
20 июня 2019, 04:52
Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Родители малышей, которые родились в Автограде сегодня, 20 июня, получат пособие. Каждой семье полагается выплата в 10 000 рублей в честь появления на свет в День исторического рождения Тольятти. Как сообщили в мэрии, если у местных жителей в семье прибавилось 
20 июня 2019, 02:45
Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

В микрорайоне «Новая Самара» на 23-м километре Московского шоссе в Самаре не будут пилить деревья. Ранее местные жители переживали, не пострадают ли во время освоения территории зеленые насаждения. В микрорайоне ведется строительство - в прошлом году возвели детский сад, но 
20 июня 2019, 02:25
На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев

На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев

Стало известно, кто станет специальным гостем Грушинского фестиваля в этом году. Меломаны смогут увидеть выступление дуэта «Частный случай» Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова. Как сообщили организаторы фестиваля, музыканты будут играть с 22:00 до 02:00 в субботу, 6 июля, на главной 
19 июня 2019, 04:27
Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Человек с бульвара Капуцинов»?

Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Человек с бульвара Капуцинов»?

«Человек с бульвара Капуцинов» стал одной из самых ярких картин советского кинематографа. Этот комедийный вестерн, по сути, представляет собой кино о кино, о том, как оно может повлиять на человека и поступки. Кроме того, фильм стал последней работой замечательного актера 
19 июня 2019, 01:09
В Минкульте рассказали, как идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Минкульте рассказали, как идет подготовка к Грушинскому фестивалю

Министерство культуры Самарской области рассказало, как идет подготовка к предстоящему фестивалю имени Валерия Грушина. Он пройдет с 4 по 7 июля. Как сообщается на сайте ведомства, сейчас сформирована рабочая группа, состоящая из представителей администрации Самары и области. Создана дирекция под 

14 июня 2019, 06:01
В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги

В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги

В среду, 12 июня, на площади Славы в Самаре откроется фотовыставка «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета». Экспозицию составят более 200 панорамных снимков творческого тандема фотографа Андрея Вострова и пилота Валерия Безрученко. Все фотографии были сделаны 
10 июня 2019, 02:27
Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля

Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля

С 4 по 7 июля в Самарской области в сорок шестой раз пройдет Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Место встречи поклонников бардовской музыки не изменилось - они по традиции соберутся на Мастрюковских озерах. Над творческой программой работает художественный 
6 июня 2019, 10:50
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
21 мая в Самаре стартует пятый «Том Сойер Фест»

21 мая в Самаре стартует пятый «Том Сойер Фест»

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона откроется пятый сезон самарского фестиваля «Том Сойер Фест» - некоммерческого проекта, участники которого хотят сделать свой город более красивым и цивилизованным, в свободное время они восстанавливают фасады старых домов. Этим летом фестиваль 
16 мая 2019, 02:58
В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»

В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»

В субботу, 25 мая, в День города и в завершающий день Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост» в Новокуйбышевске заложат камень на том месте, где в будущем построят театр-студию Грань». Это планируют сделать в 17:30 в сквере «Слава труду». Символический камень представляет 
14 мая 2019, 02:35
В Самаре на Ленинградской появился портрет Мао Цзэдуна

В Самаре на Ленинградской появился портрет Мао Цзэдуна

В историческом центре Самары, на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе можно видеть новый арт-объект: на фасаде старинного дома на уровне второго этажа разместили портрет Мао Цзэдуна — известного политического и государственного деятеля, создателя современного китайского государства. 

- Это картина с 
14 мая 2019, 11:16
Премьера шпионского боевика «СМЕРШ» на ТЕРРА - РЕН ТВ

Премьера шпионского боевика «СМЕРШ» на ТЕРРА - РЕН ТВ

История одного из величайших противостояний в ратной истории страны – соперничества военных разведок СССР и Германии в годы Великой Отечественной войны – в новой остросюжетной саге Олега Фомина «СМЕРШ» на ТЕРРА РЕН ТВ.

«СМЕРШ» – это три новеллы по 4 серии 

26 апреля 2019, 03:52
Тест: угадайте фильм с Георгием Вициным по одному кадру

Тест: угадайте фильм с Георгием Вициным по одному кадру

102-летию со дня рождения актера посвящается.
18 апреля 2019, 01:41
Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Неуловимые мстители»?

Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Неуловимые мстители»?

Приключенческий фильм «Неуловимые мстители» стал одной из самых известных кинокартин, посвященных событиям Гражданской войны. История о том, как четверо подростков мужественно дали бой бандитам, грабящим и убивающим простых людей, полюбилась зрителям за простоту сюжета, зрелищные трюки и проработанные диалоги. Последние, 
15 апреля 2019, 01:48
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