Российское военно-историческое общество (РВИО) продолжает собирать средства на скульптуру, всего необходимо 100 млн рублей.



Размеры памятника, в частности высота, будут зависеть о того, где его поставят. Предварительно высота оценивалась в 24-25 метров, восемь из которых будет занимать постамент, но …