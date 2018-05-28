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Материалы по теме:

Скульптуру волчонка Забиваки установили на площади Славы в Самаре

Скульптуру волчонка Забиваки установили на площади Славы в Самаре

10 мая в Самаре установили скульптуру, изображающую талисман предстоящего чемпионата мира по футболу, волчонка Забиваки. Изваяние появилось на площади Славы, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Стоит отметить, что в городе планируется установить семь таких скульптур: у 
11 мая 2018, 09:19
На Урале установят уменьшенную копию «Рабочего и колхозницы»

На Урале установят уменьшенную копию «Рабочего и колхозницы»

В скором времени монумент «Рабочий и колхозница» появится и на Урале. Новое изваяние будет в 2,5 раза меньше оригинального творения Веры Мухиной, установленного в Москве.

Памятник установят у Музея автомобильной техники в Верхней Пышме. Созданием скульптурной композиции занимается уральский 
30 января 2018, 08:05
В Сызрани таинственный скульптор делает снежные фигуры с доброй улыбкой

В Сызрани таинственный скульптор делает снежные фигуры с доброй улыбкой

Почти каждую неделю во дворе дома №25 по проспекту Королева в Юго-Западном районе Сызрани загадочным образом появляются достаточно большие фигуры из снега. Еще никому не удалось увидеть автора скульптур - лепит снежный мастер свои шедевры то ли в ночное время, 
21 января 2018, 05:02
В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки

В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки

В Нью-Йорке была демонтирована статуя Владимира Ленина. На протяжении 20 лет памятник украшал крышу многоэтажки на Манхэттене, превратившись в местную достопримечательность.
Кому именно помешал вождь мирового пролетариата, остается загадкой. Впрочем, по данным местных СМИ, недавно здание поменяло владельца, сумма сделки 

21 сентября 2016, 05:40
В Тольятти вандалы обезглавили католическую статую Иисуса Христа

В Тольятти вандалы обезглавили католическую статую Иисуса Христа

В выходные вандалы повредили скульптуру Иисуса Христа,  которая установлена у католического храма в Тольятти. Церковь находится на улице Революционной рядом с дворцом спорта «Волгарь». У статуи оторвана голова.

Инцидент произошел в ночь на 24 июля. Охранник видел по монитору, 
25 июля 2016, 10:21
50 млн рублей собрали на установку памятника князю Владимиру

50 млн рублей собрали на установку памятника князю Владимиру

Российское военно-историческое общество (РВИО) продолжает собирать средства на скульптуру, всего необходимо 100 млн рублей.

Размеры памятника, в частности высота, будут зависеть о того, где его поставят. Предварительно высота оценивалась в 24-25 метров, восемь из которых будет занимать постамент, но 
23 июля 2015, 01:22
Монумент на площади Славы дополнят знаками и орденами за 5 млн рублей

Монумент на площади Славы дополнят знаками и орденами за 5 млн рублей

Еще не построенный до конца монумент  "Гордость, Честь и Слава Самарской области", расположенный на склоне рядом со зданием регионального правительства, украсят орденами и почетными знаками. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Как следует из сообщения, на поставку произведений искусства 
7 мая 2015, 04:56
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