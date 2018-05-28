В Самаре в воскресенье, 27 мая, состоялось открытие новой скульптурной композиции. В парке 30-летия Победы установлен монумент «Пограничникам всех поколений». Установка скульптуры приурочена к 100-летию со дня основания пограничной службы ФСБ. С инициативой открытия памятника к главе региона Дмитрию Азарову обратились ветераны ведомства, и он поддержал идею. Автором новой скульптурной композиции является известный скульптор Иван Мельников. Мемориал представляет собой воина в полном обмундировании у пограничного столба, рядом с ним стоит четвероногий защитник границ, сообщили в пресс-службе главы региона.
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Скульптуру волчонка Забиваки установили на площади Славы в Самаре
10 мая в Самаре установили скульптуру, изображающую талисман предстоящего чемпионата мира по футболу, волчонка Забиваки. Изваяние появилось на площади Славы, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Стоит отметить, что в городе планируется установить семь таких скульптур: у …
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11 мая 2018, 09:19
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На Урале установят уменьшенную копию «Рабочего и колхозницы»
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30 января 2018, 08:05
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В Сызрани таинственный скульптор делает снежные фигуры с доброй улыбкой
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21 января 2018, 05:02
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В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки
В Нью-Йорке была демонтирована статуя Владимира Ленина. На протяжении 20 лет памятник украшал крышу многоэтажки на Манхэттене, превратившись в местную достопримечательность.
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21 сентября 2016, 05:40
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В Тольятти вандалы обезглавили католическую статую Иисуса Христа
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25 июля 2016, 10:21
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50 млн рублей собрали на установку памятника князю Владимиру
Российское военно-историческое общество (РВИО) продолжает собирать средства на скульптуру, всего необходимо 100 млн рублей.
Размеры памятника, в частности высота, будут зависеть о того, где его поставят. Предварительно высота оценивалась в 24-25 метров, восемь из которых будет занимать постамент, но …
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23 июля 2015, 01:22
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Монумент на площади Славы дополнят знаками и орденами за 5 млн рублей
Еще не построенный до конца монумент "Гордость, Честь и Слава Самарской области", расположенный на склоне рядом со зданием регионального правительства, украсят орденами и почетными знаками. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.
Как следует из сообщения, на поставку произведений искусства …
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7 мая 2015, 04:56