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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Новые сюрпризы погода может преподнести уже сегодня, 27 марта. С 19 часов ожидается ухудшение погодных условий – местами сильный снегопад и дождь, слабая метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. Такая погода 

27 марта 2018, 02:25
Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Пока очень медленно, но все же весна на территории Самарской области вступает в свои права. В ближайшее время в дневные часы температура воздуха будет подниматься выше нулевой отметки. Но по ночам заморозки будут продолжаться.

В понедельник и вторник синоптики 
26 марта 2018, 12:09
Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Весна в Самарской области наконец-то начинает вступать в свои права. А вместе с ней с крыш начала падать наледь. Один из случаев был зафиксирован в пятницу, 23 марта, в Тольятти. Возле дома №14 по улице Баныкина огромная глыба рухнула на 
25 марта 2018, 10:13
Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»

Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»

Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Синоптики опубликовали вероятностный прогноз аномалий на ближайшие полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Представители Гидрометцентра говорят о смещении времен года. Настоящая весна с устойчивой плюсовой температурой в 
23 марта 2018, 12:40
В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

Блогер Алексей Авдейчев утверждает, что в Самарской области в эти дни есть возможность 
21 марта 2018, 04:07
Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

В Самарской области 21 марта 2018 года побит рекорд холода. Абсолютный температурный минимум перекрыт в селе Кинель-Черкассы. Синоптики зафиксировали там 25,1 градуса мороза. Предыдущий рекорд там регистрировали 42 года назад – минус 21,8 градуса по Цельсию, указано на сайте
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Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Необычайно холодный март, уже поставивший рекорд отрицательных температур, в ближайшее время свои позиции не сдаст.

«На ближайшие 7 дней такого хорошего тепла, с положительными температурами, мы не ждем. И таких 30-градусных морозов уже мы не ждем. Температура за прошедшие 
16 марта 2018, 01:35
Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч 

16 марта 2018, 01:04
В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
15 марта 2018, 03:52
Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области

Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области

В Самарской области побит рекорд экстремально низкой температуры, зарегистрированный в поселке Безенчук 13 марта 1907 года. Тогда на улице, по данным синоптиков, было почти 27 градусов мороза. 111 лет спустя, 13 марта 2018 года, столбик термометра в Безенчуке опустился ниже 
13 марта 2018, 03:25
Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали.

На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов 

6 марта 2018, 10:50
Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

В Самарской области из-за аномального мороза объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, с 1 по 3 марта в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, передает ГУ МЧС России по 
28 февраля 2018, 05:13
МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. МЧС передает, что в понедельник, 5 февраля, на территории региона ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Сотрудники ведомства рекомендуют самарцам при усилении ветра «ограничить выход из зданий».

«Важно взять под 

5 февраля 2018, 09:51
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