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Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области
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27 марта 2018, 02:25
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Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля
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26 марта 2018, 12:09
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Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти
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25 марта 2018, 10:13
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Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»
Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
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23 марта 2018, 05:32
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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето
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23 марта 2018, 12:40
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В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной
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21 марта 2018, 04:07
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Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области
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21 марта 2018, 02:48
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Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области
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16 марта 2018, 01:35
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Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары
Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч …
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16 марта 2018, 01:04
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В Самаре отменили весну
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью …
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15 марта 2018, 03:52
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Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области
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13 марта 2018, 03:25
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Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
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6 марта 2018, 10:50
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Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре
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28 февраля 2018, 05:13
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МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер
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5 февраля 2018, 09:51