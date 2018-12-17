Пойманный на пьяном вождении игрок «Крыльев Советов» лишен прав и оштрафован



Напомним, что спортсмен попался на пьяном вождении в ночь … Игрока самарских «Крыльев Советов» Евгения Башкирова мировой суд Невского района Санкт-Петербурга лишил прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Напомним, что спортсмен попался на пьяном вождении в ночь