Святитель Спиридон Тримифунтский при жизни был пастухом, имел жену и детей. Ко всеобщей радости был избран епископом Кипрского города Тримифунты. Это был рубеж третьего и четвертого веков нашей эры, когда успокоившаяся от притеснений Церковь стала «болеть» ложными учениями. Будучи одним из участников первого вселенского собора, на котором отстаивалась истинность православия, Спиридон стиснул в руках кирпич, из него сразу вытекла вода, взмыл ввысь огонь, а глина осталась в руках. Три Ипостаси в одной Троице - это было красноречивее слов. С тех пор этого чудотворца считают защитником православия.
После своей смерти Спиридон прославился многочисленными чудесами, происходящими после молитвы перед его мощами. Сейчас люди идут к нему в основном с просьбой о помощи в жилищных вопросах.
Мощи святого Спиридона Тримифунтского пробудут в храме в честь святой блаженной Матроны Московской по адресу: улица Победы, 93а, вплоть до 25 марта. Приложиться к святыне можно с 8 утра до 8 вечера.
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