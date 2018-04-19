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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.

Попытка конкурентов 

19 апреля 2018, 07:01
Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».

Cреди нарушений называются 
19 апреля 2018, 02:01
Пенсионер сбил женщину на переходе в Тольятти

Пенсионер сбил женщину на переходе в Тольятти

17 апреля ДТП с участием пешехода произошло в Тольятти. 70-летний мужчина на автомобиле KIA ехал по бульвару 50 лет Октября. На одном из участков под колесами иномарки оказалась 61-летняя женщина. В момент аварии она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. После 

18 апреля 2018, 04:13
Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти

Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали доцента университета по подозрению в получении взятки. По данным силовиков, в марте 2018 года подозреваемый 1976 года рождения получил в своем рабочем кабинете деньги от студента, у которого были академические долги. Сумма незаконного денежного вознаграждения – 

18 апреля 2018, 02:11
Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.

Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.

Приметы девочки: на 

6 апреля 2018, 01:56
Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. Авария произошла в 8 утра 31 марта на улице Советской в селе Подстепки. Неизвестный водителт автомобиля сбил 43-летнего мужчину, а после этого сбежал. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра 
3 апреля 2018, 12:51
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.

Приметы подозреваемых: худощавого 

16 марта 2018, 04:09
Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Тольяттинская полиция нашла подростка, который сбежал из одного из социально-реабилитационных центров. О его исчезновении стало известно 6 февраля, когда к правоохранителям обратилась директор учреждения.

Ориентировки на мальчика были разосланы во все дежурные части. Полиция проверяла крупные торговые центры, компьютерные 
22 февраля 2018, 11:44
Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

31-летний житель Оренбуржья разместил объявление в тематических журналах о покупке дизельного топлива. 
14 февраля 2018, 12:26
В Самарской области задержан мошенник, присвоивший с чужой банковской карты 8 тыс. рублей

В Самарской области задержан мошенник, присвоивший с чужой банковской карты 8 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденное в отношении 27-летнего жителя Волжского района Самарской области.

По данным полиции, в августе прошлого года на сотовый телефон обвиняемого ошибочно поступило SMS-сообщение от банка с уведомлением о подключении к его телефону услуги «Мобильный банк». 

26 мая 2014, 10:32
Осудят тольяттинского мошенника, вымогавшего золото и деньги за мнимые ДТП

Осудят тольяттинского мошенника, вымогавшего золото и деньги за мнимые ДТП

Мужчина по ночам звонил жителям Автограда и, представляясь сыном абонента, сообщал, что попал в беду.

Прокуратурой Комсомольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Бельского, который обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».

По версии следствия, в течение 

13 июня 2013, 11:41
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