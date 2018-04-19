В Тольятти ищут мужчину, который обокрал пенсионерку. Он был в гостях у 57-летней женщины в конце марта. Воспользовавшись доверием своей жертвы, злоумышленник похитил 500 тысяч рублей.
Приметы подозреваемого: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 173 сантиметров, плотного телосложения.
Подозреваемый был одет в куртку черного цвета, классический черный костюм, голубую рубашку, бордовый галстук и черные ботинки.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в отдел уголовного розыска отдела полиции №24 УМВД России по г. Тольятти по телефону: 8(917) 121-17-15, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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