Компания "Самарские коммунальные системы" предупреждает жителей города о новом виде мошенничества. В последние дни по квартирам стали ходить подозрительные личности, якобы для проверки счетчиков горячей и холодной воды. Жильцам они сообщают, что являются подрядчиками СКС, предъявляя некие удостоверения с печатью посторонней фирмы. Если люди отказываются открывать, инспекторы начинают "устрашать", что проверка обязательна - вдруг жилец определенным образом "модернизировал" счетчик, чтобы платить меньше? Многие, в основном - пенсионеры, соглашаются показать приборы и оплачивают псевдоуслугу. Людям выдают свидетельство о поверке, не имеющей какой-нибудь юридической силы. В "Самарских коммунальных системах" заявляют: эти "проверяющие" не имеют никакого отношения к СКС, их не нужно пускать к себе в дом.
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Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды
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Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре
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15 апреля 2018, 02:05
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Жителям Самары приходят фальшивые объявления о проверке счетчиков воды
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13 апреля 2016, 12:00
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5 июня 2014, 12:03
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В Самаре ветеранам ВОВ установят счетчики за счет городского бюджета
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12 марта 2014, 10:40