Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая …