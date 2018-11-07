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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.

На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза 

24 октября 2018, 10:49
«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

Коммунальщики рассказали, почему произошло затопление двора дома № 54 на улице Полевой. Напомним, что на этой территории был установлен фонтан «Древо Жизни» в честь самарского водопровода. Через некоторое время местные жители пожаловались на воду, которая растеклась по двору и загораживала 
26 сентября 2018, 01:54
В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.

Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается 

25 июля 2018, 11:45
Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Компания «Самарские коммунальные системы» инициировала возбуждение уголовного дела по факту исчезновения так называемой «пирамиды позора», которую устанавливают возле домов злостных неплательщиков. В начале июля трехтонный монумент установили у особняка на улице Херсонской, через некоторое время он пропал.

Предположительно, по 
19 июля 2018, 12:38
Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре

Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 (Октябрьский район) регионального управления МВД и 30-летнего местного жителя. Этих людей обвиняют в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в 2017 году один 
18 июля 2018, 07:58
Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары

Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары

В последнее время в Самаре активизировались недобросовестные компании, которые занимаются установкой и заменой счетчиков на холодную и горячую воду. Фирмы распространяют листовки, похожие на квитанции, а также звонят абонентам и внушают им, что они срочно должны заменить приборы учета. Нередко 

11 июля 2018, 12:10
В канун Дня Победы активизируются мошенники

В канун Дня Победы активизируются мошенники

Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая 

7 мая 2018, 08:01
«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.

Жители Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. 
15 апреля 2018, 02:05
Жителям Самары приходят фальшивые объявления о проверке счетчиков воды

Жителям Самары приходят фальшивые объявления о проверке счетчиков воды

О фактах мошенничества предупреждает Ассоциация ТСЖ, ЖСК и советов МКД. Злоумышленники выдают себя за сотрудников некоей фирмы по учету счетчиков и присылают по почте уведомления о том, что ими будет проведена инспекция приборов, в случае же отказа грозят начислениями по нормативу 
13 апреля 2016, 12:00
Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках

Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках

Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках, пообещал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев. По его словам, в 2013 году в 1476 многоквартирных домах установили 2350 приборов учета, на это было выделено из областного бюджета 446 млн 

5 июня 2014, 12:03
В Самаре ветеранам ВОВ установят счетчики за счет городского бюджета

В Самаре ветеранам ВОВ установят счетчики за счет городского бюджета

Ветераны и инвалиды войны получат компенсацию на установку приборов учета горячей и холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Бюджетные средства будут выделены на приобретение счетчиков и их установку. Компенсацию смогут получить те льготники, у кого приборы установлены с 1 декабря 

12 марта 2014, 10:40
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