|
В Самарской области стартовала подготовка к паводку
|
24 января 2019, 09:22
|
В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
|
24 января 2019, 04:36
|
Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице
|
24 января 2019, 04:24
|
До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома
|
24 января 2019, 04:02
|
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией
Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно …
|
23 января 2019, 04:08
|
В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей
В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно …
|
21 января 2019, 08:52
|
Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет
Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. …
|
17 января 2019, 07:14
|
Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение
Власти Самары попросили из вышестоящих бюджетов более 1 миллиарда рублей на строительство очистного сооружения "Чкаловское". В настоящее время сброс стоков в Волгу осуществляется без очистки, что уже привело к возбуждению двух исполнительных производств в адрес муниципального предприятия "Инженерные системы". Вопрос …
|
17 января 2019, 10:22
|
В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой
Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой.
|
25 декабря 2018, 11:21
|
Поддельные Chanel и Gucci: в Самарской области изъяли партию контрафакта на 236 млн рублей
Недавно самарская таможня передала партию контрафактных игрушек и парфюмерии в управление Росимущества. Товар нашли еще весной в районе села Дубовый Умет. Грузовик следовал из Казахстана в Кемеровскую область, общий вес перевозимого составлял 9 тонн. Во время досмотра обнаружили игрушки, маркированные …
|
6 декабря 2018, 11:02
|
Castorama закроют в Тольятти
|
6 декабря 2018, 08:53
|
В блогах: в Сызрани "Пятерочка" получила грамоту "Самый просроченный магазин"
Активисты "Скорой Молодёжной Помощи" решили через "ВК" пожаловаться в Москву на самый "просроченный" магазин в Сызрани. Сомнительный титул достался "Пятерочке" в Пролетарском переулке. Торговый объект получит "малиновую" грамоту "Самый просроченный магазин". В злополучной "Пятерочке" это уже пятый рейд за …
|
30 ноября 2018, 08:45
|
Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
|
1 октября 2018, 12:05
|
45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости
|
25 августа 2018, 11:15
|
Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель
Опубликован рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Первую позицию занял музыкант, сооснователь The Beatles Пол Маккартни. Его общее с супругой Нэнси Шевелл состояние превысило $1,1 млрд. На второй строчке расположился композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Почетная …
|
10 мая 2018, 09:28
|
6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин
|
25 апреля 2018, 09:28
Мы Вам перезвоним!