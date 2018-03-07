В Самару приехали на гастроли артисты московского театра «Современник». Они покажут на сцене Самарского академического театра оперы и балета два спектакля. 7 марта - «Не становись чужим» (16+) нобелевского лауреата Гарольда Пинтера – история «странного, жестокого и смешного семейства», главу которого играет Михаил Ефремов. 8 марта покажут «Пять вечеров» (16+) Александра Володина – «самая пронзительная из историй любви, появившихся в ХХ веке». В главных ролях Сергей Гармаш и Евгения Симонова, сообщили в министерстве культуры Самарской области.
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Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре
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9 марта 2018, 10:33
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Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 07:11
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Никита Михалков показал самарцам «Метаморфозы-2»
Впервые на сцене Самарского академического театра оперы и балета в рамках гастролей состоялся показ спектакля творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова «Метаморфозы-2: Жены артистов». Перед премьерой художественный руководитель постановки пообщался с журналистами.
«Метаморфозы-2» - это определенного рода бренд …
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21 февраля 2018, 09:05
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Прощание с Вячеславом Гвоздковым состоится 23 января
В Самаре во вторник, 23 января, состоится прощание с Вячеславом Гвоздковым. Как уже сообшала «ТЕРРА», известный театральный режиссер, поставивший более 150 спектаклей, гендиректор Самарского театра драмы имени Горького скоропостижно скончался 21 января в возрасте 70 лет.
«Гражданская панихида состоится …
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22 января 2018, 10:07
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Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР
Сотрудники новокуйбышевского театра "Грань" обратились через соцсеть "ВКонтакте" к жителям Самарской области за помощью. Творческая студия ищет для нового спектакля предметы старины. "У всех с советских времён где-то глубоко на дачах или далеко в шкафах наверняка ещё остались старые …
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24 октября 2017, 09:09
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Утрата: не стало Веры Гребёнкиной
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19 октября 2017, 08:05
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В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам
В Минкультуры разработали законодательные поправки, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли категории «18+» вход для зрителей будет разрешен лишь после предъявления паспорта, сообщает «Интерфакс». Речь об этом шла на заседании экспертного совета в Госдуме.
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18 октября 2017, 09:14
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Воздушная гимнастка из России сорвалась с 4-метровой высоты на гастролях
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25 июля 2017, 06:09
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Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване
Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.
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2 июня 2017, 04:33
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3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra
В эту субботу, 3 июня, в столице Армении - Ереване - состоится грандиозный концерт известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra. На главной площади города в честь государственного праздника Дня республики музыканты представят новую шоу-программу "The Anthology Of Blues".
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2 июня 2017, 04:01
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В Самарском драмеатре покажут новую версию "Амадеуса"
В эти выходные в Самарском театре драмы состоится премьера восстановленного спектакля "Амадеус". Накануне постановку в новой редакции представили зрителям на закрытом предпоказе. В основе сюжета, пережившего второе рождение - драматическая история взаимоотношений двух композиторов, Моцарта и Сальери. Впервые пьесу Питера …
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13 января 2017, 08:55
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В Самаре поставят спектакль об истории города
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10 февраля 2016, 10:21