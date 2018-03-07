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Материалы по теме:

Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре

Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре

Депутат Госдумы Виталий Милонов встал на защиту самарцев, которых актер Михаил Ефремов обматерил во время спектакля в Самаре. По словам парламентария, после подобной выходки необходимо ставить вопрос о принудительном лечении артиста от алкоголизма. Он уже готовит соответствующее письмо на имя 
9 марта 2018, 10:33
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицают и говорирт, что зрители просто «не догоняют».

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», цитирует Ефремова сайт 
9 марта 2018, 07:11
Никита Михалков показал самарцам «Метаморфозы-2»

Никита Михалков показал самарцам «Метаморфозы-2»

Впервые на сцене Самарского академического театра оперы и балета в рамках гастролей состоялся показ спектакля творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова «Метаморфозы-2: Жены артистов». Перед премьерой художественный руководитель постановки пообщался с журналистами.

«Метаморфозы-2» - это определенного рода бренд 

21 февраля 2018, 09:05
Прощание с Вячеславом Гвоздковым состоится 23 января

Прощание с Вячеславом Гвоздковым состоится 23 января

В Самаре во вторник, 23 января, состоится прощание с Вячеславом Гвоздковым. Как уже сообшала «ТЕРРА», известный театральный режиссер, поставивший более 150 спектаклей, гендиректор Самарского театра драмы имени Горького скоропостижно скончался 21 января в возрасте 70 лет.

«Гражданская панихида состоится 
22 января 2018, 10:07
Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР

Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР

Сотрудники новокуйбышевского театра "Грань" обратились через соцсеть "ВКонтакте" к жителям Самарской области за помощью. Творческая студия ищет для нового спектакля предметы старины. "У всех с советских времён где-то глубоко на дачах или далеко в шкафах наверняка ещё остались старые 
24 октября 2017, 09:09
Утрата: не стало Веры Гребёнкиной

Утрата: не стало Веры Гребёнкиной

19 октября на 85 году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась Вера Гребёнкина. Вера Фёдоровна - актриса Куйбышевского (Самарского) театра юного зрителя «СамАрт», ветеран сцены. Прощание состоится 21 октября в 14:00 по адресу: ул. Челюскинцев, дом 19, кв. 13, 
19 октября 2017, 08:05
В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам

В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам

В Минкультуры разработали законодательные поправки, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли категории «18+» вход для зрителей будет разрешен лишь после предъявления паспорта, сообщает «Интерфакс». Речь об этом шла на заседании экспертного совета в Госдуме.
В частности, ведомство хочет категорически 

18 октября 2017, 09:14
Воздушная гимнастка из России сорвалась с 4-метровой высоты на гастролях

Воздушная гимнастка из России сорвалась с 4-метровой высоты на гастролях

Акробатка Мальвина Абакарова сорвалась с высоты четырех метров во время исполнения трюка на вечернем шоу в швейцарском городе Люцерн, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Девушка из российского дуэта “Жажда полета” получила серьезные трамвы и была госпитализирована с переломами запястий обеих рук 

25 июля 2017, 06:09
Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.

2 июня 2017, 04:33
3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra

3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra

В эту субботу, 3 июня, в столице Армении - Ереване - состоится грандиозный концерт известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra. На главной площади города в честь государственного праздника Дня республики музыканты представят новую шоу-программу "The Anthology Of Blues".
Вместе с 

2 июня 2017, 04:01
В Самарском драмеатре покажут новую версию

В Самарском драмеатре покажут новую версию "Амадеуса"

В эти выходные в Самарском театре драмы состоится премьера восстановленного спектакля "Амадеус". Накануне постановку в новой редакции представили зрителям на закрытом предпоказе. В основе сюжета, пережившего второе рождение - драматическая история взаимоотношений двух композиторов, Моцарта и Сальери. Впервые пьесу Питера 
13 января 2017, 08:55
В Самаре поставят спектакль об истории города

В Самаре поставят спектакль об истории города

К 430-летию Самары на сцене одного из городских театров могут поставить спектакль, который рассказывает об истории губернской столицы. Такое предложение главы областного центра Олега Фурсова прозвучало на его встрече с деятелями культуры. Мэр считает: такая постановка могла бы стать "изюминкой" 
10 февраля 2016, 10:21
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