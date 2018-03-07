Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицают и говорирт, что зрители просто «не догоняют».



«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», цитирует Ефремова сайт …