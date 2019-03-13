Московский банк «Траст», на базе которого Регулятор создал Банк непрофильных активов, присоединил к себе тольяттинский АвтоВАЗбанк. Ранее последний входил в группу Промсвязьбанка братьев Ананьевых.
Вместе с АВБ в «Траст» перейдут и проблемные активы на 340 млрд рублей по балансовой стоимости. По информации «Траста», значимая часть из них «находится в дефолте»: заемщики не исполняют свои обязательства перед банком. Но есть и активы, которым можно помочь. Напомним, в июле 2015 года для санации АвтоВАЗбанка был выбран Промсвязьбанк. Тогда Агентство по страхованию вкладов за счет кредита ЦБ выдало на процедуру более 18 млрд рублей сроком на 9 лет.
План участия предусматривал приобретение ПСБ контрольного пакета акций Автовазбанка, а также дальнейшее его присоединение до 1 сентября 2022 года. Однако с декабря 2017 года Промсвязьбанк сам проходит санацию. Вскоре в ЦБ заявили, что АВБ нуждается в докапитализации на 15 млрд рублей.
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