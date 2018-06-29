Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти 27 июня в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Семейная пара на мотоцикле ехала по Южному шоссе со стороны Центрального района. Около одного из гипермаркетов наперерез им выдвинулся «Митсубиши». Водитель иномарки выезжал с парковки, и вместо того, чтобы …