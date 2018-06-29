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Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удал был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая …
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29 июня 2018, 11:52
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Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти
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29 июня 2018, 10:41
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Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью
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28 июня 2018, 02:25
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Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти
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28 июня 2018, 08:44
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Критический уровень колейности на Московском шоссе в Самаре устранен
Критический уровень колейности на Московском шоссе после реконструкции устранен, однако полностью проблема не решена. Об этом журналистам рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Напомним, после реконструкции главной магистрали города к мундиалю, которая проходила в два …
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20 июня 2018, 11:17
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Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре
В Самаре в результате массового ДТП пострадали малыш и двое взрослых. Авария произошла вечером в понедельник, 18 июня, на Аэропортовском шоссе около 18-го дома. Столкнулись две легковушки и маршрутка №124, сообщает samru.ru. Одну из пострадавших – 33-летнюю женщину госпитализировали. …
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19 июня 2018, 12:05
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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
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15 июня 2018, 11:25
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Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре
В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные …
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30 мая 2018, 12:02
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Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой
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28 мая 2018, 10:39
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Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре
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25 мая 2018, 09:51
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«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре
В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места …
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24 мая 2018, 09:49
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«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре
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23 мая 2018, 11:51
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Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа
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17 апреля 2018, 11:26
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Утром Самару сковали 8-балльные пробки
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28 марта 2018, 06:29
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Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 12:57
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В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и Ленина
В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и проспекта Ленина. Самарские автомобилисты пожаловались на постоянные пробки, возникающие на этом участке. Водители отмечают, что поток машин на Ново-Садовой вырос после открытия участка от улицы Первомайской до Полевой. Один из …
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15 января 2018, 04:31