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ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки
В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также …
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22 ноября 2017, 11:20
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Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани
В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.
«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные …
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17 ноября 2017, 09:23
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Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти
В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина». Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
«Мясо было без ветеринарных …
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16 ноября 2017, 03:36
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Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти
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16 ноября 2017, 02:53
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СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита
В Тольятти следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки, найденной в мусоре. В ведомстве уточнили, что тело младенца было обнаружено в Центральном районе на территории мусороперерабатывающего предприятия на улице Ново-Заводской, 2а.
«После проведения судебно-медицинского исследования установлено, что …
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16 ноября 2017, 01:31
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Жигулевск: мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу
В Самарской области мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу. Уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в Жигулевске. Подозреваемый – 45-летний гражданин одной из соседних республик.
«В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, …
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13 ноября 2017, 02:39
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В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур
В Жигулевске 16-летний школьник стал подозреваемым в краже. Его задержали полицейские.
За помощью к стражам порядка обратилась пенсионерка. 62-летняя женщина заявила о краже кухонного гарнитура. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме на улице Никитинской. Сотрудники мебельной …
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7 ноября 2017, 11:12
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Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах
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18 октября 2017, 10:25
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Под Самарой ради 20 тысяч рублей убили семью
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13 октября 2017, 01:56
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В Китае под ногами туристов внезапно начал трескаться прозрачный стеклянный мост
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10 октября 2017, 09:15
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В Самаре на месяц перекроют мост через Сок
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6 октября 2017, 03:51
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В Забайкалье рухнул железнодорожный мост, есть погибшие
Двое мужчин погибли при обрушении железнодорожного моста на забайкальском отрезке Транссибирской магистрали. Об инциденте рассказывают региональные средства массовой информации.
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25 сентября 2017, 12:21
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Три фуры столкнулись и перекрыли трассу М-5 под Самарой
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9 сентября 2017, 07:19
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Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото
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8 августа 2017, 11:37
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В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений
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6 августа 2017, 02:57
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Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa
Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.
По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» …
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24 июля 2017, 08:09