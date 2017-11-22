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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также 

22 ноября 2017, 11:20
Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.

«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные 
17 ноября 2017, 09:23
Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина».  Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

«Мясо было без ветеринарных 
16 ноября 2017, 03:36
Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

В полиции сообщили подробности ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Тольятти.

Авария случилась в четверг, 16 ноября, в 9:50 на Автозаводском шоссе.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Audi» 1986 года рождения 
16 ноября 2017, 02:53
СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

В Тольятти следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки, найденной в мусоре. В ведомстве уточнили, что тело младенца было обнаружено в Центральном районе на территории мусороперерабатывающего предприятия на улице Ново-Заводской, 2а.

«После проведения судебно-медицинского исследования установлено, что 
16 ноября 2017, 01:31
Жигулевск: мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу

Жигулевск: мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу

В Самарской области мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу. Уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в Жигулевске. Подозреваемый – 45-летний гражданин одной из соседних республик.

«В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, 
13 ноября 2017, 02:39
В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур

В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур

В Жигулевске 16-летний школьник стал подозреваемым в краже. Его задержали полицейские.

За помощью к стражам порядка обратилась пенсионерка. 62-летняя женщина заявила о краже кухонного гарнитура. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме на улице Никитинской. Сотрудники мебельной 

7 ноября 2017, 11:12
Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

Велосипедный мост, который был введен в строй на днях в Голландии, напечатали на 3D-принтере. Как информируют зарубежные агентства со ссылкой на представителей компании BAM Infra Маринус Шиммель, первый на планете мост, построенный на основе трехмерных технологий, начал эксплуатироваться в городе 

18 октября 2017, 10:25
Под Самарой ради 20 тысяч рублей убили семью

Под Самарой ради 20 тысяч рублей убили семью

В Жигулевске совершено жестокое убийство супружеской пары. В четверг, 12 октября, в своей квартире были найдены мертвыми 81-летний мужчина и 78-летняя женщина. На телах полицейские  обнаружили множественные повреждения, в том числе в области головы. На месте преступления силовики сняли отпечатки 

13 октября 2017, 01:56
В Китае под ногами туристов внезапно начал трескаться прозрачный стеклянный мост

В Китае под ногами туристов внезапно начал трескаться прозрачный стеклянный мост

Информация об этом распространилась в Сети. Она не на шутку встревожила общественность, пока не выяснился ряд обстоятельств.
На видеоролике видно, как по одному из стеклянных мостов на высоте более километра шел гид впереди группы туристов. Вдруг на конструкции появились трещины, 

10 октября 2017, 09:15
В Самаре на месяц перекроют мост через Сок

В Самаре на месяц перекроют мост через Сок

В Самаре в ближайшее время наполовину перекроют мост через реку Сок, соединяющий город с поселком Волжский. Примерно в течение одного месяца здесь будет проводиться замена деформационных швов, информирует областное ГИБДД. В период ремонта для транспорта будет открыта только одна полоса, 
6 октября 2017, 03:51
В Забайкалье рухнул железнодорожный мост, есть погибшие

В Забайкалье рухнул железнодорожный мост, есть погибшие

Двое мужчин погибли при обрушении железнодорожного моста на забайкальском отрезке Транссибирской магистрали. Об инциденте рассказывают региональные средства массовой информации.
Трагедия произошла недалеко от станции Ксеньевская. Как сообщается, сначала при осуществлении ремонтных работ рухнула одна из железобетонных балок мостового пролета. Через 

25 сентября 2017, 12:21
Три фуры столкнулись и перекрыли трассу М-5 под Самарой

Три фуры столкнулись и перекрыли трассу М-5 под Самарой

В пятницу, 8 сентября, под Самарой на трассе М-5 столкнулись три фуры. В результате ДТП движение на 1094-м километре дороги оказалось перекрыто.

По сообщению полиции, авария произошла примерно в четыре часа дня. По предварительной версии, водитель большегруза «МАЗ», ехавший 
9 сентября 2017, 07:19
Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Во вторник, 8 августа, под Самарой на трассе М-5 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети.

«Авария на М-5 около Новосемейкино, где идет ремонт моста. Утром проезжали. Автобус Самара - Пермь. 
8 августа 2017, 11:37
В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, которого подозревают в нападении на местную жительницу. По версии полицейских, в июле 2017 года в микрорайоне В-1 молодой человек, проходя по улице, из хулиганских побуждений ударил 31-летнюю женщину.

 После этого потерпевшая обратилась 
6 августа 2017, 02:57
Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.

По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» 

24 июля 2017, 08:09
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