Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала дорогу по пешеходному переходу. Ребенок получил травмы, и его пришлось госпитализировать.
Всех, кто обладает информацией о ДТП, просят обратиться в отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по телефонам 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61 или обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. №14.
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