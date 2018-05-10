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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Девочка на квадроцикле сбила женщину у Волгаря в Самаре

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Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре

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По 
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Подросток попал под колеса машины в Жигулевске

ДТП с участием ребенка произошло 7 мая в Жигулевске. Водитель на «Ладе Калине» ехал по Морквашинской улице со стороны Северо-Восточной к Механическому переулку. На одном из участков под колесами легковушки оказался 12-летний мальчик. Он перебегал проезжую часть по пешеходному переходу 

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Ребенок упал с эскалатора и сломал себе ногу в торговом центре в Тольятти

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Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары

Начался новый набор детей в епархиальные центры дополнительного образования, которые сейчас работают на территории всей Самарской области. В столице региона их четыре: на улицах Буянова, Победы, Черемшанской и в поселке Зубчаниновка. Принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. 

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Самарские байкеры обратились к спикеру губернской думы Виктору Сазонову с просьбой пересмотреть размер налоговой ставки на мототранспорт. В настоящее время в регионе она установлена на уровне 50 рублей за 1 лошадиную силу. По словам мотоциклистов, такие нормативы чрезмерно и неоправданно 

22 января 2018, 07:03
В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, 47-летний водитель ГАЗ-2834FM ехал со стороны Поволжского шоссе по направлению к Новозаводской. При развороте на зеленый сигнал светофора он не 

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Сызранский подросток украл у пенсионера мотоцикл «Урал»

Сызранский подросток украл у пенсионера мотоцикл «Урал»

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В Самаре пьяный мотоциклист сбил беременную женщину, уходя от погони

В Самаре пьяный мотоциклист сбил беременную женщину, уходя от погони

В воскресенье, 26 июля, нарушитель ПДД на мотоцикле сбил беременную 30-летнюю женщину. Это произошло на улице Аэродромной. Мотоциклист наехал на человека, когда его преследовали полицейские за нарушение ПДД – выезд на встречную полосу. По предварительным данным медиков, жизнь пострадавшей вне 
27 июля 2015, 04:42
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