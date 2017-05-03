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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

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Монумент должен представлять многофигурную композицию, включающую образы таких деятелей, как Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Победителям выплатят 

17 апреля 2017, 04:42
Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

«Поехали!» - только так и никак иначе в День космонавтики можно объявить о старте голосования «Мисс Русское радио» на сайте trkterra.ru.

Сам конкурс состоится в конце мая, и в отличие от мероприятий предыдущих лет это будет настоящий конкурс красоты, 
12 апреля 2017, 04:57
«ТЕРРА» выявит лучшего гроссмейстера телерадиокомпании в 2017 году!

«ТЕРРА» выявит лучшего гроссмейстера телерадиокомпании в 2017 году!

Сегодня, 11 апреля, в ТРК «ТЕРРА» снова стартовал внутрикорпоративный  шахматный турнир! Он продлится до конца месяца и охватит все службы телерадиокомпании. Шахматная игра включает в себя много граней из других сфер жизни — военного искусства, математики, эстетики, психологии, политики и 
11 апреля 2017, 05:02
Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.

Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы 
5 апреля 2017, 04:21
В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса

В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"

В эти минуты в Самаре проходит каcтинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио". Экспертное жюри отберет самых ярких участниц для финала, который будет проходить в апреле. Его победительницы отправятся в Москву на Всероссийский финал. Кто попал в число счастливиц, расскажем 

4 апреля 2017, 07:00
4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!

4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!

Во вторник, 4 апреля, состоится кастинг на конкурс красоты «Мисс Русское Радио в Самаре». На кастинг с собой нужно взять паспорт (к участию допускаются только совершеннолетние девушки), а также купальник и туфли на высоком каблуке.

Начни свою головокружительную карьеру 
3 апреля 2017, 12:41
Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

 Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

 - Купили дачу и хотите омолодить старые деревья? Сейчас самое время для обрезки. Расскажем, как это сделать правильно! 

- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.

- Лучшие сорта 

29 марта 2017, 05:44
Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»:

- Готовимся к дачному сезону. Мартовские работы в теплице и проблемы при выращивании рассады. Что делать, если семена плохо всходят?!
 
- Тревожные приметы весны. Чем опасны лунки вокруг стволов 

22 марта 2017, 04:40
«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.

Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.

Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать 
15 марта 2017, 05:56
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