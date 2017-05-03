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«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!
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26 апреля 2017, 03:32
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Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов "Золотой маски"
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25 апреля 2017, 03:42
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«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»
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21 апреля 2017, 11:38
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750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре
Мэрия Самары объявила открытый конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники.
Монумент должен представлять многофигурную композицию, включающую образы таких деятелей, как Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Победителям выплатят …
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17 апреля 2017, 04:42
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Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»
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12 апреля 2017, 04:57
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«ТЕРРА» выявит лучшего гроссмейстера телерадиокомпании в 2017 году!
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11 апреля 2017, 05:02
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Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.
Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы …
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5 апреля 2017, 04:21
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В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"
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4 апреля 2017, 07:00
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4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!
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3 апреля 2017, 12:41
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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта
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29 марта 2017, 05:44
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Анонс программы «Дачный мир» 22 марта
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22 марта 2017, 04:40
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«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»
Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.
Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.
Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать …
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15 марта 2017, 05:56