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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Президент ФИФА Джанни Инфантино посмотрел первую игру мундиаля на

Президент ФИФА Джанни Инфантино посмотрел первую игру мундиаля на "Самара Арене"

Сегодня, 17 июня, первую игру на "Самара Арене" в рамках чемпионата мира по футболу прибыл посмотреть Президент ФИФА Джанни Инфантино, информирует пресс-служба департамента информационной политики Самарской области. Почётного гостя встретил глава региона Дмитрий Азаров.

Джанни Инфантино высоко оценил 
17 июня 2018, 09:43
«Коза, Лада, мешок воблы или бочка пива?»: что Азаров подарит сегодня лучшему футболисту

«Коза, Лада, мешок воблы или бочка пива?»: что Азаров подарит сегодня лучшему футболисту

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подготовил подарок для лучшего футболиста. Об этом сообщает в Твиттер Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.

«Лучшему игроку будет отдельный приз от Главы Самарской области, потому что это первый международный матч 
17 июня 2018, 02:00
«Команда» жен игроков из Коста-Рики приехала в Самару поддержать мужей

«Команда» жен игроков из Коста-Рики приехала в Самару поддержать мужей

Остались считанные часы до первого самарского матча в рамках ЧМ-2018. На «Самара Арена» сразятся сборные Сербии и Коста-Рики.
 
Жены игроков из латиноамериканской страны приехали вместе с мужьями и уже успели понравиться многим жителям Самары, пишет Прогород. Горожане еще 
17 июня 2018, 01:18
«Может это летающая тарелка?»: Самарцев разбудил яркий свет в небе

«Может это летающая тарелка?»: Самарцев разбудил яркий свет в небе

В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru

«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было 
17 июня 2018, 12:40
Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала

Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала

Семеро велосипедистов из Твери совершили путешествие по льду Байкала. Они преодолели путь протяженностью в 560 километров от Северобайкальска до поселка Листвянка.

Путешественники все время двигались вдоль береговой линии озера. Путешествие началось 19 февраля, и длилось 12 дней. Это дольше 
5 марта 2018, 07:40
Немецкий дизайнер придумал складное колесо

Немецкий дизайнер придумал складное колесо

Германский дизайнер Андре Моцеллин изобрел колесо. Складное. По словам разработчика, оно может сильно облегчить жизнь велосипедистам и инвалидам-колясочникам. Очень часто они испытывают проблемы из-за недостаточной компактности своих транспортных средств, и теперь эта трудность может быть решена.

Диаметр колеса, разработанного 
19 января 2018, 02:42
В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч

В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч

В Октябрьске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина совершил нападение на продуктовый магазин на улице Ленина.

По словам продавщицы, неизвестный вошел в торговый зал и, применив насилие, отобрал у нее 20 тысяч рублей. После этого 
16 сентября 2017, 12:13
Тольяттинцам предложили новую велоавантюру

Тольяттинцам предложили новую велоавантюру

В ближайшую субботу, 20 мая, активисты клуба «ВелоТольятти» предлагают всем владельцам двухколесного транспорта прокатиться до Курумоча и обратно.
 
Общая протяженность маршрута составит 85 км. Стартует пробег из села Старосемейкино, до которого придется добираться на электричке.
 
Встреча на станции 

17 мая 2017, 11:03
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