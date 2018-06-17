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Президент ФИФА Джанни Инфантино посмотрел первую игру мундиаля на "Самара Арене"
Сегодня, 17 июня, первую игру на "Самара Арене" в рамках чемпионата мира по футболу прибыл посмотреть Президент ФИФА Джанни Инфантино, информирует пресс-служба департамента информационной политики Самарской области. Почётного гостя встретил глава региона Дмитрий Азаров.
Джанни Инфантино высоко оценил …
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17 июня 2018, 09:43
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«Коза, Лада, мешок воблы или бочка пива?»: что Азаров подарит сегодня лучшему футболисту
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подготовил подарок для лучшего футболиста. Об этом сообщает в Твиттер Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.
«Лучшему игроку будет отдельный приз от Главы Самарской области, потому что это первый международный матч …
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17 июня 2018, 02:00
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«Команда» жен игроков из Коста-Рики приехала в Самару поддержать мужей
Остались считанные часы до первого самарского матча в рамках ЧМ-2018. На «Самара Арена» сразятся сборные Сербии и Коста-Рики.
Жены игроков из латиноамериканской страны приехали вместе с мужьями и уже успели понравиться многим жителям Самары, пишет Прогород. Горожане еще …
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17 июня 2018, 01:18
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«Может это летающая тарелка?»: Самарцев разбудил яркий свет в небе
В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru
«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было …
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17 июня 2018, 12:40
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Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала
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5 марта 2018, 07:40
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Немецкий дизайнер придумал складное колесо
Германский дизайнер Андре Моцеллин изобрел колесо. Складное. По словам разработчика, оно может сильно облегчить жизнь велосипедистам и инвалидам-колясочникам. Очень часто они испытывают проблемы из-за недостаточной компактности своих транспортных средств, и теперь эта трудность может быть решена.
Диаметр колеса, разработанного …
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19 января 2018, 02:42
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В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч
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16 сентября 2017, 12:13
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Тольяттинцам предложили новую велоавантюру
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17 мая 2017, 11:03