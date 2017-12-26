В Самаре мультимодальные перевозки в Кошелев-парк отменят на десять дней - с 30 декабря до 8 января. Об этом сообщила Самарская пригородная пассажирская компания. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Изменения в расписании движения мультимодальных перевозок связаны с предстоящими новогодними праздниками.
«Уважаемые пассажиры! В период новогодних праздников с 30 декабря 2017 года по 08 января 2018 года мультимодальные перевозки (автобус+поезд) по маршруту: микрорайон Кошелев Парк – станция Смышляевка – микрорайон Кошелев Парк отменяются. Перевозки возобновят после завершения новогодних каникул», - сообщает СППК.
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