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С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре
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12 июля 2018, 03:44
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области
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11 июля 2018, 10:42
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6 детей потерялись в июле на пляжах Самары
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11 июля 2018, 05:50
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Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре
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11 июля 2018, 01:54
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Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход
Сотрудники областного управления ГИБДД ищут свидетелей ДТП. Авария произошла 2 июля в поселке Новосемейкино. На улице Советской неустановленный серый «седан» сбил человека, который шел по проезжей части. В результате инцидента пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Всех, кто располагает информацией об …
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11 июля 2018, 01:47
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6-летняя девочка упала с 4 этажа в Самаре
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11 июля 2018, 09:47
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В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»
В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в …
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23 мая 2018, 05:27
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Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары
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17 мая 2018, 04:35