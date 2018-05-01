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В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018. Животное, ставшее официальным самарским «оракулом», выбрала миску с капустой, возле которой располагался флаг этой страны. Также, по прогнозу Забияки, Бельгия должна встретиться в …
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27 апреля 2018, 07:35
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Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары
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27 апреля 2018, 02:23
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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и …
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27 апреля 2018, 12:42
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Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены
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21 апреля 2018, 03:36
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21 апреля на площади Куйбышева открылся Парк футбола
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21 апреля 2018, 03:10
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На «Самара Арене» немецкую траву уложили уже на половине поля
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15 апреля 2018, 02:37
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Машины с немецким газоном прибыли на «Самара Арена»
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14 апреля 2018, 01:48
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Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка
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11 апреля 2018, 02:42