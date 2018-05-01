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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

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В Самаре коза Забияка, назначенная оракулом к ЧМ-2018, сделала свое предсказание. Об этом рассказали в Самарском зоопарке. Забияке предстояло выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Перед 
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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

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Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены

Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил журналистам, что все строительные работы на арене в Самаре, где пройдут матчи ЧМ-2018, завершены, осталась неделя работ по уборке, запуску систем, благоустройству территории.

"Сегодня могу с уверенностью, что все строительные работы в Самаре завершены. 
21 апреля 2018, 03:36
21 апреля на площади Куйбышева открылся Парк футбола

21 апреля на площади Куйбышева открылся Парк футбола

21 апреля на площади Куйбышева открылся Парк футбола. Этот фестиваль задуман специально для «разогрева» публики накануне Чемпионата мира по футболу. 
 
  На мероприятии работает фотозона и все желающие могут сделать снимок на сувенирную аккредитацию Парка , познакомиться и взять 
21 апреля 2018, 03:10
На «Самара Арене» немецкую траву уложили уже на половине поля

На «Самара Арене» немецкую траву уложили уже на половине поля

Сегодня, 15 апреля, рабочие продолжили укладку газона на стадионе «Самара Арена». Почти половина поля уже готова.

«Самара Арена» сегодня выглядит так! Уложено 40% поля», - говорится в сообщении департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Процесс укладки
15 апреля 2018, 02:37
Машины с немецким газоном прибыли на «Самара Арена»

Машины с немецким газоном прибыли на «Самара Арена»

В Самару из Германии доставили газон для стадиона "Самара Арена". Его привезли 12 грузовиков.

Укладка начнется уже завтра,15 апреля.  После чего 9 установок "искусственное солнце" будут подогревать газон, чтобы он как можно быстрее смог прижиться на самарской земле, информирует 
14 апреля 2018, 01:48
Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка

Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка

В Самаре у местного «оракула» ЧМ-2018 родилась козочка. Радостной новостью и фотографиями поделился 
11 апреля 2018, 02:42
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