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Материалы по теме:

В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.
 
- Увидели с 
10 июня 2017, 04:37
В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в грузовик

В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в грузовик

Сегодня, 8 октября, около 15:00 на Московское шоссе в Самаре произошло ДТП. Как сообщают в группе «Самарский водитель» соцсети «ВКонтакте», не доезжая улицы Революционной автобус врезался в грузовик. Как видно на фото, удар оказался настолько сильным, что задние колеса грузовика 

8 октября 2016, 03:27
В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра

В ночь с 31 декабря 2013 г. на 1 января 2014 г. перевозка пассажиров в Самаре будет организована силами муниципальных транспортных предприятий и коммерческих перевозчиков.
 
Троллейбусы будут ходить до 2:00 часов:
- № 4к «Металлург – Барбошина поляна» - 2 

26 декабря 2013, 03:00
В Самаре появятся безлимитные транспортные карты

В Самаре появятся безлимитные транспортные карты

C 26 июля в Самаре начнут продавать безлимитные карты на все виды муниципального транспорта. Как сообщает городской Департамент транспорта, в начале месяца карты были изготовлены и уже прошли необходимое техническое тестирование.  
 
Приобрести и пополнить их можно в тех 

25 июля 2013, 02:14
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