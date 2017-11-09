Цена билетов на проезд всегда была ниже его себестоимости, разницу компенсировали субсидиями из вышестоящих бюджетов. Сейчас ситуацию усугубила топливная инфляция. Чиновники задумались об увеличении стоимости проезда. Себестоимость перевозок пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах в Самаре, сейчас, по оценке городских властей, составляет в среднем 28 рублей. Метро - 51 рубль. При этом официальная цена билета 25 рублей. 40% пассажиропотока - льготники - пенсионеры, школьники, студенты и другие категории. 2017 год стал настоящим экономическим испытанием для общественного транспорта. Курс отечественной валюты упал, топливо подорожало.
Перевозка пассажиров в Самаре
24 трамвайных маршрута - 281 вагон
15 троллейбусных маршрутов - 123 троллейбуса
101 автобусный маршрут - 1706 машин
Олег Яхин, зам.руководителя департамента транспорта администрации г.о.Самара«Этот 2017 год очень тяжелый был вообще для всего транспорта ввиду того, что производилось очень много работ по реконструкции проезжей части, в результате перекрывалось очень много участков как электротранспорта, так и автомобильного поменялись направления движения, что негативно сказалось и потеряли значительное количество пассажиров все виды транспорта. Еще больше убытков получилось с учетом того, что произошел как рост топлива, соответственно и запасных частей в основном весь подвижной состав, который используется он таким или иным образом привязан к наличию импортных запасных частей».
Все предприятия, по подсчетам аналитиков, потеряли порядка 15% пассажиропотока от уровня объемов прошлого года. Сыграло негативную роль уменьшение количества льготных поездок - из-за этого потери транспортных предприятий составили 114 миллионов рублей. Вариантов решения проблемы несколько: повышение стоимости проезда, выделение отдельной полосы на дорогах для автобусов и троллейбусов -в последнем случае интенсивность их движения вырастет, денег будут собирать больше.
Андрей Ишмуратов, председатель Центра общественного взаимодействия
«Простаивает в пробках, стоит - не возит деньги. Нужно сделать, обеспечить приоритет общественного транспорта на дорогах, не означает на всех дорогах - в тех местах где самые сложные моменты - где-то на пр.Кирова, пр.Масленникова сделать выделенные полосы - по которым будет ездить общественный транспорт, так сделано в Москве, Казани - сделано по всей Европе. Особенно важно обеспечить приоритет трамвая, потому что трамвай дает до 40% перевозок».
Если такое в Самаре возможно, то теперь уже после чемпионата мира по футболу 2018 года. А пока власти столицы губернии рассчитывают на субсидии из вышестоящих бюджетов для компенсации выпадающих доходов. Чтобы вся отрасль работала необходимо около миллиарда рублей. В этом году выделили 595 миллионов , в 2016-м было 320. Новые трамваи и автобусы к мундиалю покупаются в долг, отдавать который будут 5-7 лет. При таком раскладе повышения стоимости проезда не избежать. Обсуждается вариант поднять его до 28 рублей. Но пока это только в планах, которые до мартовских выборов вряд ли будут реализованы.