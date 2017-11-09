В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.



- Увидели с … Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.- Увидели с