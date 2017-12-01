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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самару представили как город-организатор ЧМ-2018 в московском медиацентре

Самару представили как город-организатор ЧМ-2018 в московском медиацентре

В четверг, 30 ноября, в Москве прошла презентация городов-организаторов ЧМ-2018. Всего 11 городов, в том числе Самара. Мероприятие состоялось в медиацентре финальной жеребьевки мундиаля. Знаменитую песню «Самара-городок» исполнили самарские послы ЧМ-2018 Сергей Войтенко, Олег Кононенко, Евгений Савин и Тагир Хайбулаев.
1 декабря 2017, 04:03
Названы сборные, для которых Самара может стать базой на время ЧМ-2018

Названы сборные, для которых Самара может стать базой на время ЧМ-2018

Сегодня, 1 декабря, в Кремле пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Команды-участники ЧМ-2018 распределят по группам и решат, кто с кем в итоге будет играть и где.

Между тем, по информации источников ТРК «ТЕРРА», во время чемпионата мира 
1 декабря 2017, 11:10
В Самаре продолжается реконструкция набережной

В Самаре продолжается реконструкция набережной

Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой 

28 ноября 2017, 05:40
В Самаре пройдет праздник в честь финальной жеребьевки ЧМ-2018

В Самаре пройдет праздник в честь финальной жеребьевки ЧМ-2018

В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к финальной жеребьевке ЧМ-2018. Церемония состоится в Москве в пятницу, 1 декабря. Прямую трансляцию в Самаре организуют в спорткомплексе МТЛ «Арена».  

«Каждый участник получит памятный сувенир с символикой ЧМ-2018», - сообщает правительство Самарской области.

В 

28 ноября 2017, 05:07
В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей

В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей

В Самаре до конца года установят семь скульптур волка Забиваки - талисмана грядущего ЧМ-2018, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя, который займется изготовлением и монтажом инсталляции в формате 3D, объявило муниципальное бюджетное учреждение «Самараинформресурс». Ему готовы 

24 ноября 2017, 09:08
Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы

Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы

Работу ярмарки около музея Алабина в Самаре планируют продлить на две-три недели. По мнению чиновников, такие сезонные рынки - хороший способ снижения уровня цен на овощи и фрукты. При этом, отмечается, что продажи по сравнению с прошлым годом выросли.

Напомним, в 

24 октября 2017, 05:07
В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек

В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек

В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек – это сотрудники предприятий на Заводском шоссе. После ремонта дорожного полотна грузовой транспорт может лишиться доступа к зданиям. Дело в том, что съезды пересекают рельсы в местах, которые не оборудованы по 

19 октября 2017, 01:25
За реконструкцию Фабрики-кухни заплатят другому

За реконструкцию Фабрики-кухни заплатят другому

Возобновление реконструкции Фабрики-кухни откладывается. Напомним, в сентябре «ТЕРРА» рассказывала о том, что новый проект ремонта уникального памятника культуры федерального значения отправлен на экспертизу, работы по нему оцениваются в 600 миллионов рублей. Теперь же стало известно, что завершать реконструкцию Фабрики-кухни будет 

10 октября 2017, 09:52
В блогах: что продают в шатрах у музея Алабина

В блогах: что продают в шатрах у музея Алабина

Блогер Ольга Потапова рассказала, как в Самаре проходит традиционная осенняя сельхозярмарка по новому адресу прописки - у выставочного центра Алабина. Туда в этом году она переехала в связи с ремонтом на площади Куйбышева. "Продается там, как и на старом 
2 октября 2017, 10:04
В Самаре на два года закроют цирк

В Самаре на два года закроют цирк

Самарский цирк реконструируют в ближайшие два года. Подробности реализации проекта глава региона Николай Мекрушкин накануне обсудил с директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым. Работы должны были стартовать еще в прошлом году, но по техническим причинам были отложены. Сейчас в региональном бюджете заложено 

1 сентября 2017, 02:35
Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Блогер Ольга Потапова рассказала об индийской ярмарке, которая проходит в музее Алабина. "Продают все - от чая до слонов в платках. Очень ярко, интересно, и сильно пахнет благовониями. Можно купить хну для одноразовых татуировок, зубную пасту, маски для лица, 
23 июня 2017, 09:00
В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

Сегодня, 20 мая, на площади у музея Алабина состоялся музыкальный флешмоб. Его участники – самарские музыканты - исполнили 2 хита, которые были определены голосованием в социальных сетях. Композицию Nickelback How You Remind Me исполнили 11 гитаристов, три клавишника и три 
20 мая 2017, 04:32
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