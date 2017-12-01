Музей Алабина в Самаре реконструируют после чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект реконструкции готов. Сметная стоимость работ 250 миллионов рублей. Эта информация была озвучена во время визита в музей депутатов Самарской губернской думы в рамках выездного мероприятия парламентского комитета по культуре.
«Техническое состояние здания музея им. П. В. Алабина требует ремонта. В настоящее время подготовлен проект реконструкции. Сметная стоимость работ составляет порядка 250 млн рублей», - сообщили в Самарской губдуме.
Закрывать музей на реконструкцию в преддверии ЧМ-2018 будет несвоевременно, так как ожидается приезд в Самару большого числа болельщиков, отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
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