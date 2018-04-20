В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь проектов внутреннего пространства музея. Их в течение двух месяцев разрабатывали студенты - третьекурсники факультета дизайна СамГТУ. Лучшие идеи, возможно, воплотят в новом музее ГИБДД.
«Перед студентами поставили задачу превратить заброшенное здание в современный музей для детей», — сообщила доцент кафедры дизайна Анна Заславская.
«С первого взгляда, сложно выбрать самую лучшую проектную работу, потому что в каждой есть своя изюминка. Из каждого проекта мы возьмем что-то особенное, чтобы все интересные идеи нашли отражение в нашем музее», - заявила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, майор полиции Ирина Тарпанова.
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