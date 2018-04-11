Квартирный вопрос подвел под уголовную статью 50-летнего жителя Тольятти. К полицейским поступил сигнал о том, что в одном из домов идет драка. На место была направлена следственная группа.
Выяснилось, что подозреваемый поссорился со своей сестрой, которая является инвалидом 2-й группы. Причиной раздора стала квартира, которая досталась им по наследству. Брат не хотел делиться имуществом с родственницей. Во время перепалки он схватил нож и нанес им женщине два удара в живот и грудь.
Злоумышленника задержали на месте преступления. На него заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат
Уголовный суд бельгийского города Левен рассмотрел дело 96-летнего католического священника Питера Х., которого обвиняли в развратных действиях по отношению к 16-летнему подростку. Мужчину признали виновным и наказали 12 месяцами лишения свободы. Во время судебного процесса «всплыли» и новые детали: в …
|
11 апреля 2018, 02:45
|
Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области
|
11 апреля 2018, 11:00
|
Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, …
|
11 апреля 2018, 10:17
|
Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы
В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.
По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил …
|
11 апреля 2018, 07:55
|
Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти
В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию …
|
10 апреля 2018, 03:43
|
Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области
|
10 апреля 2018, 01:16
|
Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти
|
10 апреля 2018, 10:22
|
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области
|
6 апреля 2018, 02:35
|
В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!
|
30 ноября 2017, 07:03
|
Самарца принудительно вселили к бывшей жене
Жителя Самары не пускала домой бывшая жена, рассказали в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. По данным представителей ведомства, половина квартиры принадлежала мужчине.
«Работниками отдела судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Ш. Предметом исполнения стало …
|
9 ноября 2017, 11:34
|
Прокуратура обязала мэрию Самары дать квартиру вдове ветерана ВОВ
|
11 октября 2017, 10:15
|
Марадоне подыщут квартиру в Самаре
Блогер siverkin отреагировал на новость, что всемирно известный футболист Диего Марадона попросил гражданство России. «Считаю, что нужно подарить ему квартиру в Самаре с регалиями почетного гражданина города, - заявляет автор. - Марадона - человек ослепительной судьбы, боец, чемпион мира, …
|
6 июля 2017, 09:32