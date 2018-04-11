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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

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Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.

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Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

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Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области

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10 апреля 2018, 01:16
Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

9 апреля в Тольятти был зафиксирован пожар. ЧП произошло на балконе дома №22 по улице 70 лет Октября. Двое детей, которых родители оставили одних, решили поиграть с огнем. Шалость едва не закончилась трагедией. Дым, поваливший с балкона, вовремя заметили соседи 

10 апреля 2018, 10:22
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с 

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В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!

«Русское Радио» приготовило вам новогодний подарок! У каждого из вас есть возможность стать обладателем абсолютно новой квартиры в вашем городе!!!

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Самарца принудительно вселили к бывшей жене

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«Работниками отдела судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Ш. Предметом исполнения стало 

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Марадоне подыщут квартиру в Самаре

Блогер siverkin отреагировал на новость, что всемирно известный футболист Диего Марадона попросил гражданство России. «Считаю, что нужно подарить ему квартиру в Самаре с регалиями почетного гражданина города, - заявляет автор. - Марадона - человек ослепительной судьбы, боец, чемпион мира, 
6 июля 2017, 09:32
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