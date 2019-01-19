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Материалы по теме:

Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной

Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной

Сегодня, 19 января, в Самаре утром горел продуктовый рынок на пересечении Ново-Вокзальной с Московским шоссе. По данным МЧС, площадь пожара составила «всего ничего» - 4 квадратных метра, но близлежащую территорию около рынка заволокло густым белым дымом. Столбы дыма были видны 
19 января 2019, 03:08
В поселке Маяк под Новокуйбышевском пожарные больше часа тушили частный дом

В поселке Маяк под Новокуйбышевском пожарные больше часа тушили частный дом

Пламя охватило участок в 170 квадратных метров. Пожар случился на улице Фрунзе в поселке Маяк, под Новокуйбышевском.
 
Сообщение о возгорании в частном доме поступило 13 января в 7:55. На тушениt направили 18 человек личного состава на 5 единицах спецтехники. 

13 января 2019, 05:05
Ночью в Самаре горел завод «Экран»

Ночью в Самаре горел завод «Экран»

В ночь с субботы на воскресенье, с 12 на 13 января, на проспекте Кирова в Самаре случился пожар завода «Экран». Загорелся административный корпус. На тушение отправили 67 пожарных на 22 единицах спецтехники. По предварительной версии МЧС, в здании по неустановленной 
13 января 2019, 11:44
В Самаре на Барбошиной поляне сгорел троллейбус

В Самаре на Барбошиной поляне сгорел троллейбус

В Самаре в районе Барбошиной поляны сгорел троллейбус. ЧП случилось вчера, 12 января, около 10 часов вечера.
 
Как информирует региональное ГУ МЧС, транспортное средство начало гореть в отстойнике
 
По данным ведомства, никто не пострадал. Пассажиров внутри не было. 
13 января 2019, 11:16
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