В поселке Маяк под Новокуйбышевском пожарные больше часа тушили частный дом Пламя охватило участок в 170 квадратных метров. Пожар случился на улице Фрунзе в поселке Маяк, под Новокуйбышевском.



Сообщение о возгорании в частном доме поступило 13 января в 7:55. На тушениt направили 18 человек личного состава на 5 единицах спецтехники. …