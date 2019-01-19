В ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 января, в селе Подстёпки Ставропольском районе Самарской области загорелся частный дом. Это случилось на территории садоводческого товарищества «Росток-1»
По данным МЧС, вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 00:42. Пламя охватило участок площадью в 44 квадратных метра. Горели дачный дом и баня. На тушение выезжало пожарное подразделение - 9 человек личного состава на 4 единицах спецтехники. Пожар удалось локализовать в 01:54, полностью потушить постройки - только в 4:24. На пожаре погибли двое: 53-летний мужчина и 54-летняя женщина. Причины пожара и ущерб от него установят специалисты.
|
Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной
|
19 января 2019, 03:08
|
В поселке Маяк под Новокуйбышевском пожарные больше часа тушили частный дом
|
13 января 2019, 05:05
|
Ночью в Самаре горел завод «Экран»
|
13 января 2019, 11:44
|
В Самаре на Барбошиной поляне сгорел троллейбус
|
13 января 2019, 11:16
Мы Вам перезвоним!