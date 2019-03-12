В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега … Кровли домов в Самаре, которые пострадали после обильных снегопадов, обещают восстановить в течение месяца. Такие сроки были озвучены на совещании в мэрии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Напомним, что этой зимой из-за несвоевременной расчистки крыш от снега в областной