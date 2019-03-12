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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, 
12 марта 2019, 03:11
Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец едва не лишился кухонного гарнитура из-за долгов за коммунальные услуги. Судебные приставы завели два исполнительных производства на жителя Кошкинского района. Мужчина долгое время не перечислял деньги за коммунальные услуги, и его долг составил 45 тысяч рублей. Хотя в отношении 
12 марта 2019, 02:43
Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, 
12 марта 2019, 02:31
В Самаре перекрыли Ставропольскую

В Самаре перекрыли Ставропольскую

С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по 
12 марта 2019, 01:26
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

Во вторник утром, 12 марта, в Сызрани произошел смертельный случай на железной дороге. Примерно в девять часов утра в районе улицы Декабристов, неподалеку от платформы «966 километр» поезд травмировал человека. По словам источника, мужчина переходил железнодорожные пути около «горбатого» моста 
12 марта 2019, 11:17
В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

Кровли домов в Самаре, которые пострадали после обильных снегопадов, обещают восстановить в течение месяца. Такие сроки были озвучены на совещании в мэрии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Напомним, что этой зимой из-за несвоевременной расчистки крыш от снега в областной 
11 марта 2019, 07:57
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В понедельник, 11 марта, стало известно о неприятной истории, которая произошла в Сызрани на днях. 8 марта снегоуборочная техника работала в частном секторе по просьбам местных жителей. Но не всем это понравилось - на улице Южной житель одного из частных 
11 марта 2019, 01:50
В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в 
11 марта 2019, 12:11
Поменяйте ленточку: Сызранец заказал маме букет на 8 марта, а подарил на похороны

Поменяйте ленточку: Сызранец заказал маме букет на 8 марта, а подарил на похороны

Трагедия произошла в семье жителя Сызранского района, который находится далеко от дома, пишет КТВ ЛУЧ. Сотрудников одной из местных компаний по доставке цветов потрясла трагедия мужчины, который обратился к ним накануне 8 марта. Житель Сызранского района надеялся порадовать свою 
10 марта 2019, 06:26
В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
 
«Все дно усыпано дохлой рыбой, 
9 марта 2019, 02:17
Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку

Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку

Житель Сызрани, задолжавший родственнику деньги, пошел на аферу и получил проблемы с законом. Мужчина занял приличную сумму и не спешил отдавать. Во время очередной посиделки речь зашла о возврате денег. Должник решил отдать своему кредитору банковскую карту. Родственник взял «пластик», 
9 марта 2019, 09:39
Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассказали о причинах падения башенного крана на стройплощадке на проспекте Карла Маркса. Напомним, что ЧП случилось 24 октября прошлого года. Строительный башенный кран упал на стройплощадку и пустырь неподалеку, задел две 
7 марта 2019, 11:43
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