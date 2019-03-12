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В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины
Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, …
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12 марта 2019, 03:11
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Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура
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12 марта 2019, 02:43
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Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир
В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, …
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12 марта 2019, 02:31
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В Самаре перекрыли Ставропольскую
С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по …
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12 марта 2019, 01:26
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В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину
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12 марта 2019, 11:17
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В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега
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11 марта 2019, 07:57
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда
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11 марта 2019, 01:50
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В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани
В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в …
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11 марта 2019, 12:11
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Поменяйте ленточку: Сызранец заказал маме букет на 8 марта, а подарил на похороны
Трагедия произошла в семье жителя Сызранского района, который находится далеко от дома, пишет КТВ ЛУЧ. Сотрудников одной из местных компаний по доставке цветов потрясла трагедия мужчины, который обратился к ним накануне 8 марта. Житель Сызранского района надеялся порадовать свою …
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10 марта 2019, 06:26
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В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани
В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
«Все дно усыпано дохлой рыбой, …
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9 марта 2019, 02:17
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Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку
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9 марта 2019, 09:39
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Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре
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7 марта 2019, 11:43
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